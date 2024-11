– Összességében egy jó országos bajnokság van a hátunk mögött – mondta a házigazda Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője, Virovecz Richárd. – Az volt az elképzelésünk, hogy pár döntőben, pontszerző helyen ott lesznek a sportolóink, akik, ha meglepetést tudnak okozni, akkor az érmet is szereznek, ez végül teljes mértében megvalósult. Az utolsó napon Bozsó Sára, aki remekül teljesített a négy nap során szerzett egy bronzérmet. Ki kell emelnem, hiszen egyéniben és a váltókban is jól teljesített, egyéni csúcsokat úszott, remekül versenyzett. Mellette, nem kisebbítve az érdemeit, Király Flóra, aki még csak serdülő korú, hatalmas egyéni csúccsal lett negyedik 1500 méter gyorson, míg 800 méteren ötödik, s a váltókban is az egyik legjobbnak bizonyult, sok ponthoz segítette hozzá az egyesületünket.

Virovecz Richárd úszó kitettek magukért a XX. Rövidpályás Országos Bajnokságon

Fotó: Lang Róbert

– Rajtuk kívül Kakuk Koppány ért el pontszerző helyezést 200 méteres gyorsúszáson, illetve nagy szerepe volt abban, hogy a váltóink jól teljesítsenek – folytatta Virovecz Richárd. – Több korosztályos úszónknak sikerült B döntőt elcsípniük, szép egyéni csúcsokat úsztak, így elégedett vagyok a teljesítményükkel. Lehet azt mondani, hogy jobban is készülhettünk volna a korosztályos úszókkal, hiszen hazai környezetben versenyeztek, viszont azt muszáj volt számításba venni, ha formába hozzuk őket, akkor talán előrébb végzünk, de úgy vélem, a nagyobb eredményeket a korosztályos országos bajnokságon kell előbb elérniük. Bozsó Sára volt az egyetlen, aki más program szerint dolgozott, hiszen neki ez volt a szezon főversenye, melyen minden számban egyéni csúcsot úszott. A többiek is jól teljesítettek, ahhoz mérten, hogy kemény edzésből érkeztek az országos bajnokságra, melynek zárónapján lehetett látni, hogy kezdenek frissülni, pihentebbek lenni. Van még nagyjából három hetünk a korosztályos országos bajnokságig, bízom abban, hogy az is remekül sikerül majd.

