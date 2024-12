A NEKA NB I-es csapata a szombati OTP Bank PICK szeged elleni mérkőzés alkalmával nem csak a lelkes szurkolást, hanem adományokat is fogadta a „Dobj egy plüsst” akció keretében. A Kiss Szilárd Sportcsarnok kabalaállata, a Hópárduc is segített az adományok összegyűjtésében. Az eseményről a klub közösségi oldalán számolt be, és egyben köszönetet is mondtak a rengeteg adományért. Az összegyűlt plüssállatokat rászoruló gyermekek részére juttatják el, amelyről beszámolnak majd a NEKA közösségi oldalán.

Adomány játékot gyűjtött a NEKA

Fotó: Tompos Gábor

A Fino Kaposvár is gyűjtést szervezett. Idén óvodáknak és az anyaotthonnak gyűjtött a csapat. Szintén a közösségi oldalukon mondtak köszönetet szurkolóiknak, akik rengeteg játékkal, és labdával járultak hozzá a röplabda csapat adománygyűjtő akciójához. A Fino Facebook posztjában mondott köszönetet, amiért ilyen sokan érezték úgy, hogy szeretnének segíteni, hogy szebb legyen a rászorulók és a gyerekek karácsonya.

Korábban már több sikeres gyűjtést szervezett a BFC Siófok együttese a 2 éves siófoki életvidám Apert-szindrómás kislány, Laura gyógyulása érdekében. Az NB III-as bajnokságban megkezdődött a téli szünet, a csapat is pihenőre ment, de egy valami nem áll le klubjuknál. A balatoni gárda is közösségi oldalán tette közzé, hogy a kis HŐSük Laura, hétfőn sikeres ujjszétválasztó műtéten esett át Budapesten, az eddig felajánlott összegekből pedig Bemer terápiás kezeléseket fog kapni jövő héttől, ami minden bizonnyal nagy segítségére lesz a gyógyulásban. Egy igazi különlegességet bocsájtottak árverésre.

A Budafoki MTE a 2022/2023-as szezonban egy szép menetelés végén bejutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe, és bár ott a Zalaegerszeg megállította a nagy sorozatot, a kupaezüst így is hatalmas siker a piros-fekete együttes történetében. A játékosok és a stáb részére egyedi speciális mez készült, ami nem is került forgalomba, nem volt megvásárolható. Most azonban egy – a játékosok által dedikált darab – azonban eljutott a BFC Siófok csapatához, a Budafok korábbi technikai vezetője, Varga Péter jóvoltából. A különleges mezre lehet licitálni.