Danyi Gábor interjú | A Törökország elleni nyitómérkőzés első húsz percében a vendégek igen komoly meglepetést okoztak, ám végül így is magabiztos, 30–24-es győzelemmel kezdte a kontinenstornát a magyar női kézilabda-válogatott.

Danyi Gábor a svédek ellen remeklő Szamarey Zsófiát méltatta Fotó: Aniko Kovacs

– Az első mérkőzések mindig speciálisak, ezt jól láthattuk a török válogatott ellen is – fogalmazott Danyi Gábor, a NEKA női szakágának vezetője. – A két csapat között jóval nagyobb a különbség, de nagy jelentősége a végeredménynek nincsen. Az első 15-20 perc a törököké volt, végül azonban magabiztosan húztuk be a mérkőzést és túl voltunk a bemutatkozáson. Ez mindig speciális tehet, főként hazai közönség előtt. Ezekből a mérkőzésekből nagyon kevésszer lehet reális tanulságot levonni. Igaz a törökök sokkal jobb kézilabdát mutattak, mint amire számítottunk. Sokat fejlődtek, látszik, hogy komolyan veszik a kézilabdát. Összességében pedig azt mondhatjuk, hogy mindenki pályára lépett, a foglalkozás pedig elérte a célját.

Ezt követően jött a Svédország elleni csoportrangadó és egy bravúros 32–25-ös magyar győzelem.

– Ezt a fantasztikus sikert, amit a helyén kell kezelni – fogalmazott a rutinos szakember. – Extraklasszis teljesítményt nyújtottunk egy jobb csapattal szemben. Bebizonyítottuk, ráadásul az utóbbi időben nem először, hogy képesek vagyunk így kézilabdázni. Nagyon komoly dominanciát voltunk képesek kialakítani, tízgólos különbség is volt a két csapat között. Skandináv csapatot így, ilyen szinten nem mostanában bizonyítottunk el. Támadásban- és védekezésben, valamint a kapuban is két szinttel a svédek fölé néztünk. Érdekesség, hogy ez a siker nem az extraklasszis teljesítményekből fakad, noha 5-6 játékos is nemzetközi szinten teljesített, ez egy igazi csapatmunka volt. Ha valakit mégis ki kellene emelni, az Szemerey Zsófia lenne. Ziccerből, a távoli zónákból és a szélekről is lenullázta a svéd játékosokat. Olyan játékosokkal szemben dominált, akik a legjobb négy közé repítették a svéd válogatottat az olimpián. Úgy gondolom, hogy mindemellett fontos megjegyezni, hogy nagyon régen volt ilyen karaktere a válogatottnak. Jó látni ezt a felszabadult játékot.