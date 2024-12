Bár egészen a meccs hajrájáig várni kellett rá, az Európa-bajnokságon debütáló egykori NEKA akadémista, Csíkos Luca meglőtte első felnőttvilágversenyén az első gólját, majd kiharcolt egy hetest is, amit Simon Petra értékesített. Ezekről a fontos pillanatokról kérdezte az NSO Tv.

AZ Európa-bajnokság hatalmas élmény az egykori NEKA akadémistának

Fotó: nemezetisport.hu

– Akkora öröm volt, hogy gólt szereztem az Eb-n a válogatottban. Leírhatatlan, hogy a lányok is mennyire örültek, ez nekem nagyon sokat számít. Amikor odaértem a kispadra, csak az örömet láttam az arcukon és igazából én is csak boldog voltam – idézte fel Csíkos Luca az első Eb-gólja utáni pillanatokat.

Arról is beszélt, hogyan telnek a pihenőnapok.

– Akinek itt van a családja, nyilván velük mozog. Csapatépítő programok is lesznek, de természetesen taktikai edzések lesznek biztosan lesznek. Készülünk továbbra is, nem áll meg az élet, és igyekszünk továbbra is hozni a jó formát.

A-csoport (Debrecen)

Magyarország–Észak-Macedónia 29–19 (11–10)

Debrecen, 3409 néző. Vezette: Hansen, Jensen (dánok)

Magyarország: Szemerey – Faluvégi D. 4, Klujber 3, Vámos P. 1, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), Papp N., Csíkos 1, Simon P. 3 (1), Tóth Nikolett 1, Szöllősi-Schatzl 6, Győri-Lukács 3, Pásztor N. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Észak-Macedónia: Szedloszka – Risztovszka 6 (2), Kiprijanovszka 2 (1), Dzsatevszka 3, Madzsovszka, Szedloszka, Szazdovszka 1. Csere: Micevszka (kapus), Stefanoszka, Damjanoszka 1, Jankulovszka 4, Arszenievszka 1, Mladenovszka, Kolarovszka, Dinevszka 1. Szövetségi kapitány: Krisztijan Grcsevszki

Az eredmény alakulása: 4. p.: 1–2. 10. p.: 4–3. 14. p.: 6–6. 18. p.: 6–8. 24. p.: 9–8. 38. p.: 16–10. 42. p.: 21–12. 45. p.: 23–13. 50. p.: 24–16. 55. p.: 26–18

Kiállítások: 8, ill. 10 perc

Hétméteresek: 4/1, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Krisztijan Grcsevszki: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, de a másodikban már nem koncentráltunk eléggé. Sok rossz pillanatunk volt, amikor tiszta helyzetekből hibáztunk. Ettől függetlenül nagyon jó Európa-bajnokság van mögöttünk. Fiatal csapatunk van, amely szép jövő előtt áll.

Forrás: nemzetisport.hu