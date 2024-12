A Fino Kaposvár előbb december 10-én, kedden 18 órakor a nagy rivális MÁV Előre SC-Foxconnal találkoznak a Magyar Kupa keretében – a tét a legjobb négy közé jutás, a visszavágót pedig január 8-án, szerdán ugyancsak 18 órakor rendezik a Kaposvár Arénában –, majd december 13-án, pénteken szintén Fehérváron bajnokin találkozik egymással a két társaság. A 2024-es esztendő utolsó meccsét 18-án, szerdán 19 órakor Szegeden vívja a kaposvári együttes. A házigazda Debreceni EAC a középmezőnyben, a hatodik helyen található. A 36 éves, 11-szeres válogatott Tóth András korábban Kaposváron is megfordult. Rajta kívül még a liberó Bán Viktor Erik húzhatta magára a nemzeti együttes szerelését kerek 20 alkalommal. Kun Benedek László és Kiss Imre is volt utánpótlás-válogatott; így négyen együtt összesen 24 alkalommal léphettek pályára a korosztályos válogatottak színeiben. Négy külföldi légiósuk van: Moret Vargas Marlon már a harmadik, Pavljuk Vladyslav pedig a második szezonját tölti Debrecenben, míg Lescay Franco Juan Leandro és Lasecki Hubert idén nyáron érkezett. A Debreceni EAC csapatának az a Fodor Antal a mestere, aki 76. (!) életévével magasan az Extraliga legidősebb – pardon, a legtapasztaltabb – edzője.

Debrecenbe utazik a Fino Kaposvár

Fotó: Muzslay Péter

Főpróbára készül a Fino Kaposvár

A Szlobodan Prakljacsics, Demeter András György edződuó vezette Fino Kaposvár célja nem lehet más, mint a csütörtök esti debreceni fellépést is sikerrel venni. Az utazó csapatból hiányozni fog Baróti Árpád, aki vírusos betegséggel bajlódik, s ezért hagyta ki a legutóbbi Bp. MAFC elleni hazai bajnoki mérkőzést is; a többiek mind hadra foghatók. Ez a találkozó egyben amolyan főpróba is lesz a jövő heti idegenbeli Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn elleni dupla (előbb kupa, majd bajnoki) fellépésre. A keddi, majd a pénteki találkozó után már tisztábban látunk.