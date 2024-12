Eredmények: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE „sárga”–Bp. MTK 3–0 (14, 20, 11); Szombathelyi Sportiskola „A”–Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE „sárga” 3–0 (21, 20, 18).

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE „sárga” II. osztályú gyermek (U15-ös) csapata: Magyar Kata Krisztina (csapatkapitány), Farkas Eszter, Antal Boglárka, Széll Hanna, Varga Laura, Schmidt Nóra, Márfi Réka, Uri Sára, Király Enikő, Kis Krisztina, Ishaku Abigél Lucy, Varanai Lili, Kőszegi Adrienn (liberó), Széchenyi Dorottya Sztella (liberó), az edzőik Márton-Hanusz Réka és Szabó Tamás.

Szintén a somogyi megyeszékhelyen a Táncsics Mihály Gimnázium tornacsarnokában szólították pályára a II. osztályú tagságért kiírt osztályozón a Rédling-Szabó Gabriella dirigálta Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE „kék” együttesét, de sajnos nem jártak sikerrel. Az első mérkőzésükön 64 perc alatt alulmaradtak sima 3–0-ra a Nyugat-Balatoni RSE-vel szemben, a következő fellépésükön pedig kerek 100 percig tartó csatában, öt szettes találkozón végül kikaptak a Szombathelyi Sportiskola „B” együttesétől, így továbbra is maradtak a III. osztályban.

Eredmények: Nyugat-Balatoni RSE–Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE „kék” 3–0 (15, 20, 10); Szombathelyi Sportiskola „B”–Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE „kék” 3–2 (23, 23, –25, –12, 7).

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE „kék” III. osztályú gyermek (U15-ös) csapata: Horváth Ilona (csapatkapitány), Kiss Dorina, Kiss Boglárka, Vajay Liza, Mátyási Zsófia, Szabó Elizabet Nóra, Varga Zorka, Mezricki Míra Liza, Kiss Kamilla, Havadi-Nagy Zsófia, Kárpáti Hanna Éva, Waltner Róberta, Semperger Vivien (liberó), az edzőjük Rédling-Szabó Gabriella.