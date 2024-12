Az előző évben, hagyományteremtő szándékkal rendezte meg gálaestjét a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, amely ebben az évben is a Kaposvár Arénába várta a sportolókat és szüleiket, az edzőket, illetve a sportvezetőket. A kilenc szakosztályt tömörítő sportiskola által rendezett est fényét az is emelte, hogy a KASI ebben az évben ünnepli alapításának 60. évfordulóját.

– A KASI fiataljai példát mutatnak a saját korosztályuk számára, azzal, hogy a sportot, a mozgást választották – mondta Szita Károly, Kaposvár polgármestere, aki beszédében köszönetet mondott a szülőknek is, akik támogatják és biztatják a sportoló gyermekeiket.

Közel ezer sportoló vett részt a KASI gálaestjén Fotó: Muzslay Péter

– Születésnapra érkezni mindig örömteli – fogalmazott Schmidt Gábort, a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára. – A sportiskola dinamikus fejlődésen ment keresztül, s ez a sikertörténet rengeteg kis apró történetből áll össze, melyet a sportolók és edzők alkottak és alkotnak meg a mai napig.

– A kaposvári volt a harmadik sportiskola az országban – emelte ki beszédében Fekete Ádám, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatója, aki hozzátette: ebben az évben egy sikersportág, a kajak-kenu is csatlakozott hozzájuk, így egy sikersportággal erősödtek.

Naji Dávid vehette át elsőként a KASI Emlékérmet Fotó: Muzslay Péter

A gálaest során számos díjat és elismerést vehettek át a sportolok és az edzők. Ezek közül azonban kiemelkedik a 2022-ben életre hívott KASI Emlékérem, melyet csak egyszer kaphat meg egy olyan sportoló, aki világ és kontinentális sporteseményeken képviselte a kaposvári sportiskola színeit. Első alkalommal Antalics Dániel és Halmai Dániel kosárlabdázók, Harsányi Mátyás, Király Flóra és Kováts Alex vehették át a díjat, míg tavaly Kakuk Koppány Zéta úszó, valamint Radnai Luca és Radnai Lili röplabdázók. Ebben az évben elsőként Naji Dávidot szólították a színpadra, hogy vegye át az emlékérmet. A 24 éves judos a magyar válogatott tagjaként május utolsó hétvégéjén a boszniai Pale városában megrendezett Európa Kupa viadalon a 60 kilogrammos súlycsoportban ezüstérmet-, június közepén a szlovéniai Podcetrtekben bronzérmet szerzett. Az egyetemi Európa-bajnokságon, Miskolcon júliusban szintén bronzéremmel zárt. European Open versenyeken szeptember végén Csehország fővárosában Prágában ötödik, míg októberben Bosznia-Hercegovina fővárosában Szarajevóban második lett.