– Mire készülnek? Hogy idén megismétlik az előző szezonban történteket?

– Konkrétan mire gondol? – kérdezett vissza Papp Zoltán, a Nagyatádi FC mestere.

– Akkor is ősszel hullajtottak el pontokat, majd a tavaszt százszázalékos teljesítménnyel zárták.

– Valóban, a 2023/2024-es bajnoki szezonban is öt pontot veszítettünk az őszi idényben, a tavaszi folytatásban viszont már hibátlanok voltunk. Akkor a második helyről fordulhattunk, s végül 13 pont előnnyel nyertük a bajnoki sorozatot. Abszolút nem lennék elkeseredve, ha most is így történne majd... Az mindenesetre tény, hogy a Balatonlellével futunk külön versenyt a bajnoki címért – ez a két társaság magasan kiemelkedik a vármegye egyes mezőnyből –, s gyaníthatóan nem lesz majd ekkora különbség.

– Ha már szóba hozta a Lellét: a 12. fordulóban ott kaptak ki 1–0-ra, majd két héttel később 1–1 arányú döntetlent játszottak otthon a Kadarkúttal. Melyik a fájóbb emlék?

– Igazából egyik sem. Balatonlellén rangadót játszottunk, s egyetlen gól döntötte el a meccs sorsát, a Kadarkút pedig szervezett, jól összerakott csapat benyomását keltette. Vagyis nem igazán lehet hiányérzetünk. Amúgy sem érdemes rágódni a múlt eseményein: 2025 tavaszán majd javíthatunk.

– Akkor már remélhetőleg teljes és komplett csapattal.

– Tény és való, hogy példátlan sérüléshullám sújtott bennünket: 5–6 meghatározó játékosunk is kidőlt a sorból. Csak az augusztus 10-ei barcsi nyitányon – akkor sérült meg Dekanics Márk, akit aztán meg is kellett műteni –, majd november 23-án a visszavágón álltunk fel teljes csapattal.

– Mikor kezdik meg a felkészülést a tavaszi folytatásra?

– Január 4-én már egyéni edzésterv alapján készülnek majd a játékosaink, egy héttel később pedig már közösen folytatjuk a munkát. A terveink szerint a tavaszi rajtig hat előkészületi mérkőzésen lépünk pályára. Két magyar csapattal, a Nagykanizsával és a Dombóvárral találkozunk, míg a többi négy együttes a horvát bajnokságban szerepel velünk hasonló osztályban.

– Ha újra összejön a bajnoki elsőség, akkor vállalják az előrébb lépést, vagyis az NB III.-as osztályozót?

– Ezt nem mi határozzuk meg. Az elnökség jogköre, hogy döntsön ez ügyben, vagyis hogy melyik osztályban folytassuk.