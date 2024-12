Az országos döntőt, – melyen Ripli Benedek biztosan részt vesz majd – Sárváron december 14-én és 15-én rendezik.

Ripli Benedek remek formában van

Fotó: Muzslay Péter

Az ifjúságiak 2024-es nyugat-magyarországi fiú egyéni bajnokságát Szentgotthárdon rendezték, az erőpróbán Juhász Bence képviselte az Investment Közutasok Kaposvári TK I.-et. Bence 574 fával zárt, s ezzel a tizenegyedik helyen zárta a viadalt, így vélhetően biztosította helyét az országos döntőben.

Az országos döntő kapujában állva Ripli Benedek gőzerővel készül edzőjével, Kálny Krisztiánnal, aki szintén kiemelkedő eredménynek tartja a fiatal tekés eredményét.

– Ez egy felmenő rendszerű verseny, az országos döntő előtti utolsó állomásaként a nyugat-magyarországi döntőben ért el Benedek 579 fával első helyet. Ezzel az első helyen kvalifikálta magát a serdülő fiú országos döntőre – emelet ki Kálny Krisztián, majd a kitűzött cél kapcsán hozzátette. – Ha Benedek tartja a jó formáját, akkor esélyes, hogy a top 10-ben végez. Országos szinten sok tehetséges játékos van, de a jelenlegi mezőnyben, a jelenlegi formájában, – ha úgy játszik, mint legutóbb, vagy akár Tatabányán – akkor van esély akár a dobogós helyezésre is – mondta el az edző.

Ripli Benedek és edzője gőzerővel készülnek az országos bajnokságra

Az országos verseny előtti felkészülés is kiemelt ebben az időszakban.

– Plusz edzés nem lesz, de esetlegesen az edzésformát fogjuk megváltoztatni. Az országos döntőn az első nap a 120 vegyes gurítás lesz, a második napon pedig sprintverseny van. Ez egy gyorsan pörgős, egyenes kieséses verseny. Erre kell kicsit pluszban készülni, úgyhogy a következő edzések alkalmával rendezünk a többiekkel egy ilyen körmérkőzést, hogy szokják ezt a fajta versenyszámot is. Plusz terhelésre nincs szükség, hiszen Benedek dobásszáma elég, fizikailag is jól bírja, és összességében jó formában van. Csak ezt kell tartani, meg természetesen mentálisan is rákészülni, hogy tiszta fejjel lépjen pályára – ahogy legutóbb is tette – és akkor szép eredményt érhet el.