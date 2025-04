Bajnokok Ligáját nézni a kanapéról már nem olyan egyszerű

2024 őszén eljött a váltás, amit sokan sejtettek, de kevesen szerettek. Az RTL Magyarország megszerezte a Bajnokok Ligája közvetítései jogainak oroszlánrészét, és nem is várt sokat azzal, hogy kizárólag a fizetős RTL+ streamingszolgáltatáson lehetett követni a legnagyobb meccseket.

Az Európa-bajnokság, a világbajnokság és a Bajnokok Ligája közvetítései során is újra és újra megtapasztaljuk, hogy az élő meccsnézés hangulatát semmi nem pótolja. Ahogy például 2016-ban is láthattuk: a magyar válogatott Európa-bajnoki meccsei szurkolók ezreit csábították szabadtérre

Fotó: Lang Róbert

Mi változott a Bajnokok Ligája közvetítései terén Magyarországon?

Az NMHH kutatása szerint tízből nyolc ember nem örül annak, hogy fizetni kell a legfontosabb meccsekért. Ráadásul nem is járt minden BL-találkozó az előfizetés mellé – hiszen a Sport TV közvetítési jogai miatt több meccs kimaradt az RTL+ kínálatából. Ebből lett is balhé: a GVH vizsgálatot indított az RTL ellen a félrevezető kommunikáció gyanúja miatt.

Hiába a technológia, a magyar nézők még mindig ragaszkodnak a klasszikus tévéhez. Ezért is enyhített az RTL a szigoron: a 2025-ös elődöntőket és a döntőt már az RTL Klub is adja, nemcsak streamen lehet megtekinteni. Ez nem kis dolog, mert a BL-döntők Magyarországon hagyományosan milliókat vonzanak, néha megközelítve a magyar válogatott meccsek nézettségét.

Ha azt hinnénk, nálunk drága lett focit nézni, nézzük csak meg Németországot. Ott már 2018 óta nem lehet látni élő BL-meccset hagyományos televízión. A DAZN és az Amazon Prime viszik a show-t, és ha nincs előfizetés akkor lemaradsz, kivéve persze a döntőről, amit a ZDF adhat. A 2013-as Bayern München–Borussia Dortmund házifinálé például tényleg nagyot szólt. Majdnem 24 millióan nézték a német tévékben. Ez máig rekord. A 2024-es döntő „csak” 12 millió nézőt hozott, ami persze így is brutális szám.

Szomszédainknál kicsit más a helyzet. Az osztrák piacon a Sky Austria a főszereplő, de a ServusTV minden játékhéten közvetíthet egy meccset és ha a Red Bull Salzburg érintett, akkor szinte biztos, hogy ez a meccs lesz. A döntők is mennek országos csatornán, és bár a nézőszám „csak” pár százezer, arányaiban az osztrák lakosság harmada is ülhet a képernyő előtt.

A BL-döntő mára globális látványszínházzá vált. A 2022-es finálét világszerte 700 millióan követték, a 2023-ast 450 millióan – ezzel a nézőszámmal leelőzte az amerikai Super Bowlt is. A 2025-ös müncheni döntőtől is hasonló érdeklődést várnak a szakértők. Magyarországon a nézők számára most már több lehetőség is adott: az RTL+ Premium 2990 Ft-os havidíjért kínál minden UEFA-meccset magyar kommentárral, kiváló minőségben, extra tartalmakkal. A legnagyobb meccsek – elődöntők, döntő – az RTL főcsatornán is elérhetők lesznek, ingyenesen.

A foci nem magányos sport, hanem társaságban él igazán. Egy BL-döntő szólhat a gólokról, de még inkább a közös szurkolásról. Nem a kanapén, hanem egy jó helyen, együtt. A Bajnokok Ligája döntője nemcsak a nappaliban lehet élmény. Kaposváron például a Rotonda Pub-ban és a Hang-Ár Pub-ban is láthatóak a BL-meccsek, így aki igazi futballhangulatra vágyik, ott a helye.