A BFC Siófok megtörné a rossz szériát

Az NB III. soron következő fordulójában az egyik somogyi érdekeltségű csapat, a BFC Siófok vasárnap 17:00 órakor lép pályára a Dunaharaszti MTK vendégeként.

Javítanának az elmúlt fordulók eredményein a BFC Siófok játékosai a Dunaharaszti ellen Fotó: Németh András

BFC Siófok győzelemmel javítana formáján

A két együttes közül egyik sem remekel az utóbbi hetekben. A balatonpartiak négy mérkőzésen mindössze három pontot gyűjtöttek, míg a dunaharasztiak eggyel többet, négy pontot szereztek ugyanennyi találkozón. Ennek ellenére a tabellán a BFC Siófok a 6. helyet foglalja el, a Dunaharaszti MTK pedig a 9. pozícióból várja a folytatást. A siófokiak legutóbbi fellépésükön 1–1-es döntetlent játszottak a Paksi FC II ellen, míg a dunaharasztiak szintén 1-1-re végeztek a Szekszárd vendégeként.



Az őszi összecsapáson a siófokiak hazai pályán 2–0-ra múlták felül a Dunaharasztit, és most idegenben is szeretné megismételni a sikert. A vendégek számára különösen fontos lenne a győzelem, hiszen az elmúlt hetek gyengébb szereplése után mindenképpen javítani szeretnének.



– Az elmúlt mérkőzéseken is megvoltak a helyzeteink, de sajnos gyenge százalékban tudtuk gólra váltani őket – mondta Mészáros József, a BFC Siófok vezetőedzője. – Ami még inkább bosszantó, hogy a korábban stabil védekezésünk mostanában gyakran cserben hagy bennünket, többnyire egyéni hibák miatt. Igyekszem felrázni a csapatot, hiszen a Dunaharaszti MTK-hoz is a három pont reményében utazunk.

A Paksi FC II elleni mérkőzés összefoglalója: