Már a 13 évesek is fegyvert fognak Buzsákon

Az egyesület otthona a nemrég megépült Buzsáki Lőtér Komplexum, amely nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is egyedülállónak számít. A modern, jól felszerelt létesítmény igazi központja lett a lövészsportnak. Az egyesület itt tartja meg havonta a háziversenyeit, ahol olyan légfegyverekkel versenyeznek, amelyekhez nincs szükség külön engedélyre. A célpontokat különböző távolságokra – 10, 20, 25 és 40 méterre – helyezik ki. A versenyzők között a legfiatalabb 13 éves, míg a legidősebb már 75 – a sportág tehát valóban minden korosztályt megszólít.

A 14 hektáron elterülő buzsáki lőtér Közép-Európa második legnagyobb magánlőtere Fotó: LZ Lőtér

A buzsáki lőtér minden igényt kielégít

Hétvégenként az oda látogatók három különböző versenyszámban mérhetik össze tudásukat:

"Gyorspont" nevű versenyen a cél az, hogy a lövők egy perc alatt pontosan eltalálják a kijelölt céltáblákat. A fegyvert kézben tartva, állva kell lőni, és minden lövés számít. Itt nemcsak a pontosság, de a gyorsaság is döntő.

Precíziós lövészet: Ennél a versenynél a versenyzők egy asztal mögött ülve tüzelnek. Fontos, hogy ne szorítsák be a fegyvert, csak megtámasszák. A cél, hogy a lehető legpontosabban találják el a távolabb elhelyezett céltáblákat. Ez a versenyszám különösen nagy türelmet és koncentrációt igényel.

Sziluettlövészet: Ez talán a leglátványosabb szám. A versenyzőknek fém állatfigurákat, például csirkét, disznót vagy kost kell ledönteniük. A célpontokat különböző távolságban helyezik el, és csak egyetlen lövésük van minden figurára. Itt tényleg nincs hibalehetőség.

A sportegyesület célja, hogy segítse a kezdőket a rutinszerzésben, az idősebbeket pedig abban, hogy versenykörnyezetben is megállják a helyüket. Sokan közülük komolyabb célokat is kitűznek maguk elé – például országos bajnokságon szeretnének indulni. Van, aki már el is jutott idáig. Az egyesület alelnöke, Nyíri Zoltán például többszörös országos bajnok és rekorder.

Nyíri Zoltán, a Dél-Balatoni Lövész Sportegyesület alelnöke, aki országos bajnok és rekorder Fotó: Dél-Balatoni Lövész Sportegyesület

A lőtér minden szombaton délután kettőtől nyitva áll. Bárkit szívesen látunk, aki kíváncsi a sportágra – akár csak nézelődni, akár kipróbálni szeretné. A jó hangulat garantált, a biztonság pedig mindenek felett áll. Mert a lövészet nem csak a fegyverekről szól. Hanem az önfegyelemről, a fókuszról és arról az érzésről, amikor sikerül eltalálni a célt – szó szerint és átvitt értelemben is.

- mondta Benkovics Tamás, a Dél-Balatoni Lövész Sportegyesület elnöke.