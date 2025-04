Kaposvár már 1936-ban felkerült az úszás világtérképére

A győzelem utáni pillanatokban Csik Ferenc szinte még fel sem fogta a győzelmet. Amikor kikászálódott a medencéből, arcán a hitetlenkedés és az öröm keveredett. Később az újságíróknak egyszerű szavakkal nyilatkozott.

– A világ legboldogabb embere vagyok – mondta meghatódva Csik Ferenc.

Csik Ferencet ünneplik a 100 méteres gyorsúszás döntője után Berlinben 1936-ban Fotóillusztráció: Archív

Csik Ferenc Berlinben nem esélyesként indult, de olimpiai bajnokként ért célba

Pedig az út az olimpiág nem volt könnyű. Már 1935-ben, egy évvel az olimpia előtt sikerült legyőznie a 100 méter gyors akkori világrekorderét, az amerikai Peter Ficket egy versenyen. Mégis Berlinben nem számoltak vele esélyesként a szakértők. A magyar úszófenomén azonban csendes elszántsággal és kivételes hajrával rácáfolt a kétkedőkre, és a dobogó tetején állva, a magyar himnuszt hallgatva a hazája hősévé vált. A berlini olimpia után a hazatérő magyar csapat ünneplésén ő vitte a nemzeti zászlót és szóvivőként is őt kérték fel, jelezve mekkora büszkeséget jelentett győzelme az országnak.



Csik Ferenc nem csak sportolóként, emberként is példakép volt. Versenyzői karrierje csúcsán sem adta fel tanulmányait. Elvégezte az orvosi egyetemet, így amikor a második világháború elérte Magyarországot, már orvosként szolgált. 1945 márciusában a nyugatra menekített kórházzal Sopronba került, ahol a bombázások közepette is a sérültek mentését választotta a biztonság helyett. Egy ilyen légitámadás során, a kötelességteljesítés közben érte a halál Sopronban. Öröksége azonban tovább élt: alakja egyszerre jelképezte a sportsikert és az önfeláldozást a háború sújtotta nemzet számára.



Kaposvár városa soha nem feledte első olimpiai bajnokát. Még 1936-ban szobrot állítottak a tiszteletére szülővárosában, jelezve, milyen óriási büszkeség töltötte el a kaposváriakat Csik sikere nyomán. Napjainkban a kaposvári versenyuszoda viseli a nevét, falain tabló őrzi életének és győzelmének emlékeit. Évente megrendezett, nevét viselő emlékversenyén fiatal úszók generációi merítenek inspirációt példájából. Egy hete pedig a magyar úszósport egyik rangos eseményét, az országos bajnokságot is ebben az uszodában rendezték meg.



Kaposvár nem most került fel az úszás világtérképére. Csik Ferenc már 1936-ban odarajzolta. Nem ceruzával – arannyal.