Röplabda 10 perce

Újra döntős a Fino Kaposvár

Sem a végeredmény, sem pedig a koreográfia nem változott. A harmadik szettet most is a MAFC gyűjtötte be, a másik három játszmát viszont a Fino Kaposvár nyerte, s így készülhet a bajnoki döntőre.

A fővárosiak csak kilenc játékossal érkeztek a somogyi megyeszékhelyre, vagyis túl sokat nem cserélhettek. A hazaiaknál viszont ugyanaz a csapat kezdett, mint amelyik legutóbb Fóton szerepelt. Így vágott neki a mérkőzésnek a Fino. A nyitó játszmában eleinte még a vendég fővárosiak vezettek, majd átvette az irányítást a házigazda Fino Kaposvár alakulata. Ekkor a kínai légiós Yang Pao-csi szaggatta kíméletlenül a padlót, majd Hubicska Patrik is csatlakozott hozzá; a Bp. MAFC csapatából Katona Ádám próbálta velük tartani a lépést. Bár a hajában többször is egyenlített a MAFC, az utolsó két pontot mi könyvelhettük el. Fino Kaposvár A második szettben is a vendégek rajtoltak jobban, de 8–8-nál befogtuk őket. A játékrész közepén még tudtak egyenlíteni, de utána már a Fino diktálta a tempót. Közben az orosz Stepan Novoselov is belelendült, míg a másik oldalon a kubai Antonio Altunaga Saroza Raico jeleskedett. Közben a MAFC két cserejátékosa is pályára került. A harmadik felvonásban rengeteg hibával játszott a házigazda kaposvári együttes: a MAFC első 15 pontjából kerek 10 a mi rontásainkból született. Közben Yang Pao-csit egy másik légiós, a francia Martin Djordjevics váltotta, aki csak ekkor öt pontot hozott össze. Végig a MAFC együttesénél ot az előny, s a harmadik szett végére a válogatott Tomanóczy Bálint két blokkja tett pontot. A jelek szerint alaposan feltüzelte a Fino Kaposvár játékosait az elveszített harmadik játékrész, merthogy a negyedikben esélyt sem kaptak a vendég fővárosiak. 11–6 arányú hazai vezetésnél a MAFC mestere, Pápai Péter már a második idejét is kikérte, de csak egyre nőtt a különbség a két társaság között. A végén aztán kerek 10 pont választotta el egymástól a küzdő feleket, a 94 percig tartó találkozót pedig a mezőny (talán) legjobbja, Hubicska Patrik zárta le egymást követő két remekbe szabott ásszal. A mérkőzés pontkirálya(i) Hubicska Patrik és Antonio Altunaga Saroza Raico volt: mindketten egyaránt 22 pontot termeltek. A bajnoki címvédő Fino Kaposvár alakulata újra döntőt játszhat, ahol ellenfele az idei Magyar Kupa-győztes Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn csapata lesz, amely szintén 3–0 arányban nyerte a másik bajnoki elődöntőt. Fino Kaposvár–Bp. MAFC 3–1 (23, 20, –23, 15) Kaposvár Aréna, 600 néző. Vezette: Mezőffy Zs., Bátkai-Katona Á.

Fino Kaposvár: Magyar B. (2), Hubicska (22), Novoselov (14), Yang Pao-csi (10), Bögöly (5), Boldizsár P. (10). Csere: Feliciano (liberó), Djordjevics (6), Iván B. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prak­l­­­­jacsics. Edző: Demeter András György. Bp. MAFC: Tamási (1), Kiss D. (12), Katona Á. (11), Altunaga (22), Sárik-Veress (3), Tomanóczy B. (7). Csere: Lassu Á. (liberó), Juhász B. (–), Pető L. (–). Vezetőedző: Pápai Péter. A Fino mérkőzés alakulása játszma: 4–5, 7–10, 12–10, 15–13, 15–16, 20–17, 21–21, 23–23, 25–23 (26 perc). játszma: 0–3, 3–5, 8–8, 10–9, 12–12, 16–12, 20–16, 23–20, 25–20 (23 perc). játszma: 4–5, 9–10, 15–14, 20–19, 23–23, 23–25 (25 perc). játszma: 5–3, 10–6, 15–10, 20–15, 25–15 (20 perc). A másik elődöntőben: Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn–GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 3–0 (21, 21, 19).

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!