Harcos Zoltánra emléke százakat szólított tatamira

– A nagyatádi edzők, Szabó László elnökkel az élen kivették részüket a szervezésből – mondta Novák Szilvia, a Nagyatádi Judo Club vezetőedzője. Botka Gábor a régiós bírói kar elnöke is örömének adott hangot, hiszen a Baranya, Somogy és Zala vármegyei sportolókon kívül érkeztek Dombóvárról is. Sőt, négy fővárosi klub is megtisztelte jelenlétével az emlékversenyt, így összesen 19 egyesület 215 judosa küzdött egymással.

Rangos judo versenyt rendeztek Nagyatádon

Fotó: Györke József

Ludas László Nagyatád polgármestere dicsérte a szervezőket, hogy nem felejtik el egykori sporttársukat. Kiemelte, bízik abban, hogy a résztvevők továbbviszik a város és sportolói jó hírnevét. A versenyre eljött az egykori sportoló özvegye is, aki a szervezők nagy csokor virággal köszöntöttek.