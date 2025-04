Lesöpörte ellenfelét a Kaposvár, nagyarányú győzelemmel zárták a párharcot

A MEAFC alakulatából hiányzott a csapatkapitány Kozák Márton, míg a Kaposvári KK részéről Markovics Luka kisebb sérüléssel vállalta a játékot.

Markovics Luka kisebb sérüléssel is jól játszott, győzelemhez segítve a Kaposvári KK-t. Fotó Lang Róbert

Nagy iramban kezdték a meccset a csapatok. A Kaposvári KK már korán több támadólepattanót is szerzett, igaz ehhez kellett az is, hogy sok dobást rontottak a gyűrűnél. Markovics Luka faultos kosarával és Szőke Bálint büntetőivel is 5–6-re vezettek a vendégek, akik ekkor csak a festékből szereztek pontot. Ez a találkozó is fizikálisan kezdődött alig pár perc után már 8 faultot is fújtak a játékvezetők. Markovics kisebb sérüléssel is vállalta a játékot és jól kezdett ő is, 5. pontjával már a somogyiak vezettek 11–7-re. Végül Mészáros Ágoston kosara után érkezett a MEAFC időkérése 9 pontos hátránynál. Antalics Dániel is remekül szállt be, előbb egy indítást fejezett be, majd kiosztott egy sapkát. Paár szintén blokkolt egy távoli kísérletet, így 14 pontos előnnyel zárhatta a zöld-fehér alakulat az első tíz percet.

A második elején még keményebben védekezett Dzunics csapata, így Paár Márk tripláját követően már 35–13 volt az állás. Kocsis Zalán beállásával már a meccs 13. percében pályára lépett mindenki aki nevezve lett. A Kaposvár nem vette le a lábát a gázról, ahogy telt az idő egyre inkább úgy érződött, hogy elfáradtak a miskolciak. Szőke távoli kosara után 44–16-nál kértek időt a vendégek. Szőke egyébként egy remek alapvonal befutást is kosárral fejezhetett be Markovics szemfüles és látványos passza után, amivel már az 50. hazai pont is megszületett 3 perccel a félidő előtt. A MEAFC végül 22 pontig jutott 20 perc alatt.

A nagyszünet után többször is el tudta csenni a labdát a Kaposvár. Az egyik ilyen alkalom volt Paár labdaszerzése, melyet zsákolással fejezett be 68–22-re módosítva az állást. Sikerült a miskolciakat 25 százalékon tartani mezőnyből a meccs 24. percéig. Míg a somogyiak közel 60 százalékkal céloztak. Paár sorra hozta a pontokat, hol távolról hol indításból volt eredményes. Úgy tűnt hibázni sem tud miután egy méterrel a triplavonal mögül is beszórt egyet, így 22 pontnál járt 13 pályán töltött perce alatt. A harmadik játékrész végén Kocsis Zalán látványos blokkja után Mészáros mehetett ziccerig megszerezve a 90. pontot.