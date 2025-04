Maratoni szétlövés után ért véget az álom

Nehéz helyzetből vágott neki az OSC elleni párharcnak a Kaposvári VK, ugyanis a felek magukkal vitték az alapszakaszban egymás ellen szerzett pontokat, így az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcot a két győzelmének köszönhetőn máris hat-nullával a fővárosi gárda. A kaposváriak számára így csak egy győzelem tarthatta életben az európai kupaporondról szőtt legvadabb álmokat. A somogyiak ennek tudatában ugrottak medencébe, s igyekeztek minél jobban érvényre juttatni az akaratukat. Ennek köszönhetően nem torpantak meg az első bekapott góltól, s sikerült is fordítaniuk ifjabb Berta József és Hárai Balázs emberelőnyös góljaival, viszont nem tudták megtartani előnyüket az első negyed végére.

Remekül védekezett a fővárosban a Kaposvári VK

Fotóillusztráció: Muzslay Péter

A második felvonás elején két büntetőt is kiharcoltak a hazaiak, de ebből csak egyet tudtak értékesíteni, viszont Nagy Norbert centergólja után már kettő volt az OSC előnye. A KVK azonban innét is felkapaszkodott, előbb Pellei Frank, majd testvére, Pellei Kristóf vette be a kaput. A harmadik negyedre maradt a döntetlen, s továbbra is fej-fej mellett haladtak a csapatok. Az utolsó felvonás elején Pellei Kristóf révén újra magához ragadta az előnyt a KVK, majd hosszú percekig őrizte is, azonban 1:45-el a vége előtt egyenlített az OSC, így következhetett a büntetőpárbaj.

Ötméteresek döntöttek

Az ötméteresek hasonlóan zajlottak, mint a mérkőzés, így az első öt lövés után nem is dőlt el, következhetett a második kör. A hosszúra nyúló csatának végül a kilencedik pár vetett véget, ekkor ugyanis Simone Rossi nem hibázott, míg Dőry Farkas igen, így a KVK számára a hetedik-nyolcadik helyért folytatódik majd a bajnoki rájátszás.

E.ON férfi vízilabda OB I., rájátszás 5-8. helyért

Genesys OSC Újbuda–Kaposvári VK 18–17 (2–2, 3–3, 4–4, 1–1), büntetőkkel: 8–7

Budapest, Nyéki Imre Uszoda, 150 néző. Vezette: Kun Gy., Bereczki M.

Genesys OSC Újbuda: Fernandes – Varga B., Szalai P. (5), Baksa B. (2), Gyárfás T. (4), Ten Broek (3), Aranyi M. Csere: Szitás (kapus), Pető A., Várnai, S. Rossi (3), Nagy N. (1), Mészáros Cs., Török Botond. Vezetőedző: Kovács Cs. Róbert.

Kaposvári VK: Kósik – Dőry (2), ifj. Berta (2), Fülöp B (1)., Baj, Vindisch, Juhász-Szelei (1). Csere: Szilágyi Á. (kapus), Hárai (3), Vadas (1), Vörös., Pellei F. (3), Pellei K. (4), Somogyvári. Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 10/4, illetve 8/3.

Gól, ötméteresből: 2/1, illetve –.

Kiállítva, végleg cserével: Aranyi M. (21. p.).

Kipontozódott: Fülöp B. (29. p.).

A párharc végeredménye: 9-0, az OSC javára.