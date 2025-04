Ajkán szereztek fényes érmeket a barcsi karetékák

A klub nyolc képviselője lépett tatamira az ajkai viadalon, amelyre 380 nevezés érkezett 5 évesektől a felnőttekig. A barcsiak kilenc arany, négy ezüst- és egy bronzérmet szereztek.

Joggal örülhettek a barcsiak az ajkai viadalt követően Fotó: Barcsi VSE

Eredmények:

SHIKO DACHI versenyszám, 5 évesek: 1. Sévó Zsombor. 8 évesek: ...2. Kaszás-Tóth János.

SZIVACS KUMITE versenyszám, 5 évesek: 1. Sévó Zsombor. 8 évesek: 1. Kaszás-Tóth János.

KATA (formagyakorlat) versenyszám, 6-7 évesek C kat.: 1. Kalmár Kinga. 10-11 évesek C kat.: 1. Kalmár Kevin. 12-13 évesek C kat.: ...3. Stujber Balázs. 12-13 évesek C kat.: ...2. Tóth Liliána.

KUMITE (küzdelem) versenyszám, 6-7 évesek B kat.: 1. Kalmár Kinga. 10-11 évesek A kat.: 1. Kalmár Kevin. 12-13 évesek B kat.: ...2. Stujber Balázs. 12-13 évesek A kat.: 1. Tóth Liliána. 15-16 évesek B kat.: ...2. Bázing Máté. 15-16 évesek A kat.: 1. Frányó Dávid.