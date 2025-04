Dunaújvárosi diadallal vívták ki a bennmaradást

A Bakó-csapat még két összecsapást vív a bajnokságban. A Nemzeti Kézilabda Akadémia együttese azonban ezeken a találkozókon már nyugodtabban játszhat, hiszen a következő szezonban is az első osztályú U20-as pontvadászatban szerepelhet majd.

Szabó Aida hét gólt szerzett a mérkőzésen. A Nemzeti Kézilabda Akadémia bebiztosította élvonalbeli tagságát

Fotó: NEKA

Bennmaradást ért a rivális legyőzése a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatának

A sok hiba ellenére viszonylag hamar magabiztos előnyt alakítottunk ki (5–10) és ezt tartani is tudtuk a szünetig (9–14) – adta hírül az együttes honlapja. A fordulás után azonban védekezésben és támadásban is ritmust vesztett a csapat, mely így visszaengedte a mérkőzésbe vendéglátóját. Az 54. percben Sipeki Levente csapata egyenlített (22–22), majd a vezetést is átvette Takács Száva találata után (23–22). Az utolsó öt percben azonban nem kaptunk gólt, Berei Krisztina egyenlítő találata után Kriston Kíra és Szabó Aida gólja győzelmet és ezzel együtt bennmaradást eredményezett.

Folytatás május 11-én, vasárnap 16 órakor a Bajnok DSE Nemesvámos ellen, hazai környezetben.