Távozik a csurgói klub csapatkapitánya

A remek játékos 2017-ben, a Veszprém utánpótlás csapatától igazolt a csurgóiakhoz – számolt be róla a klub hivatalos honlapja. Érdekesség, hogy akkor még Sótonyi László vezetőedző irányította felnőtt gárdát a Csurgói Kézilabda Klub együttesénél.

Nyolc szezont követően távozik a csapatkapitány. Szeitl Erik egy francia együtteshez igazolt a Csurgói Kézilabda Klub csapatától Fotó: cskk.hu

Nyolc szezon után távozik a Csurgói Kézilabda Klub csapatkapitánya

Szeitl Erik folyamatosan lett egyre meghatározóbb játékosa a Csurgói Kézilabda Klubnak. Első szezonjában még a másodosztályú U20-as csapat is pályára lépett egy találkozó erejéig.

A 2020/2021-es szezonban már több mint 100 gólt ért el, de az ezt követő idényben sajnos súlyos térdsérülést szenvedett, épp egykori csapata, a Telekom Veszprém ellen. A felépülése után folyamatosan nyerte vissza korábbi formáját, idővel pedig Hanusz Egon távozása után csapatkapitány is lett, valamint védekezésben csapatunk egyik pillérévé vált. Stabil teljesítményével már korábban is felhívta más csapatok figyelmét. Most azonban úgy döntött, hogy szeretné elfogadni egy francia élvonalbeli csapat ajánlatát, ami elé, a játékos kérését elfogadva, nem gördített akadályt a somogyi klub vezetése.

Szeitl Erik több mint 210 mérkőzésen lépett pályára a Csurgói Kézilabda Klub színeiben és minden kiírást figyelembe véve több mint 400 gólt ért el piros-fehérben.