Egy győzelem hiányzik csak a bronzéremhez a KNRC-nek

A nyitó játszmában szinte végig a Fatum Nyíregyháza vezetett: a hazaiak csak futottak az eredmény után, s többször is sikerült egyenlíteniük. A szett végjátékában már 22–21-re ment a vendég nyírségi együttes, ám a KNRC magára talált, s már több pontot nem engedélyezett az ellenfelének. A szerb Milica Tosics és a bolgár Ivanova Daryja Nikolaeva látványos ütőpárbajt vívott egymással. Mindketten egyaránt hat pontot szereztek, de a blokkokban egyértelműen mi voltunk a jobbak. Az első felvonásban hat látványos takarót is kiosztottunk, s Szerényi Grétát, a kanadai Jena Thana Fayadot és a szerb Tijana Jovanovicsot is láthattuk sáncolni.

KNRC fogadtam a Fatum Nyíregyháza röplabda csapatát

A második játékrész kiegyenlített csatát hozott: hol a vendégeknél, hol pedig a hazaiaknál volt az előny. Közben Tosics mellett a francia Bruna Pezelj is elkezdte kitartóan szaggatni a padlót, míg a Nyíregyháza szekerét a csereként pályára lépett Pampuch Gréta és a szerb Marija Skorics tolta előre. 24–22-nél úgy tűnt, hogy ez a játszma is a zsebben van már, de a nyírségiek nem csak hárították a játszmalabdát, hanem át is vették a vezetést (24–25). Ezután még tudtunk egyenlíteni, a következő két pont viszont a vendégeké lett.

A folytatásban is látványos adok-kapokat és parádés labdamentéseket láthatott a kaposvári publikum. A szett második felében vettük át a vezetést; igaz, ehhez is kellett, hogy a Nyíregyháza majd kétszer annyit hibázott.

A negyedik, utolsó felvonásra aztán megtört a Fatum Nyíregyháza csapata. Egyre csak nőtt a különbség a két csapat között; a vendégek láthatóan feladták az egyre kilátástalanabbnak tűnő csatát. A 99 perces találkozót végül Bruna Pezelj zárta le.