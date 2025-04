A KNRC Nyíregyházán kezdi a bronzpárharcot

A KNRC ellenfele, a Nyíregyháza a bajnoki elődöntőt sima vereséggel kezdte Békéscsabán, utána viszont hazai pályán egyenlített ugyancsak sima meccsen. Ezután az MHB-Békéscsaba otthonában szereztek előnyt, miután nagy csatában, öt szettes mérkőzésen nyertek. A követkető két találkozót viszont a Csaba nyerte sima 3–0 arányban. Nagy kérdés, hogy ez az utóbbi két zakó mennyire bizonytalanította el őket és okozott zavart a fejekben, vagy éppen ellenkezőleg, a bronztalálkozókon bizonyítani szeretnének.

A KNRC idegenben kedzi a párharcot

Fotó: Muzslay Péter

A lengyel mester, Adrian Chilinsky négy válogatott játékosra is támaszkodhat. A saját nevelésű liberó, Tóth Fruzsina 43-szor, míg Pintér Andrea 42-szer, Kump Alíz pedig 17-szer volt válogatott – az előző bajnoki szezonban még mindketten Békéscsabán játszottak – , de Lászlop Alexandra is nyolc alkalommal ölthette magára a válogatott szerelését. Szabó Lili 31-szeres, Pampuch Gréta pedig 21-szeres utánpótlás-válogatott. Öt külföldi légióst vonultatnak fel: Karielis Antivero Salines Asly már az előző szezonban is a Nyíregyházát erősítette, míg a szintén dél-amerikai Natasha Calkins, a szerb Marija Skoric és a lengyel Weronika Zaborowska Paulina tavaly nyáron érkezett, a bolgár Ivanova Daryja Nikolaevát pedig idén január utolsó napján igazolták le.

Van oka a visszavágásra a KNRC csapatának

Amúgy a bajnoki alapszakaszban mind a két meccset behúzták a nyírségiek; a Kaposvár Arénában két, a nyíregyházi visszavágón pedig egy játszmát nyert a KNRC. A vendég somogyiak pihenhettek többet a bronzpárharcra. A sorozat az egyik fél harmadik győzelméig tart, s amúgy is van ok a törlesztésre, pontosabban a visszavágásra.