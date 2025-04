Kaposváron is nyerni akar a KNRC

Az első mérkőzésen a KNRC 105 percig tartó nagy csatában Nyíregyházán szerzett előnyt, s egyértelműen annak reményében lépnek majd pályára, hogy még tovább nőjön a távolság a két társaság között.

A KNRC az utolsó hazai meccsére készül

Fotó: Muzslay Péter

Előnyben a KNRC

A francia Vincent Lacombe vezényelte Kaposvári Női RC nagyon számít a hűséges szurkolóira. Ami feltétlenül jó hír, hogy a korábban sérüléssel bajlódott kanadai Jena Thana Fayad és a január végén igazolt szerb Milica Tosics kezdi visszanyerni a formáját, ami a többiekre is jó hatással van. A legutóbbi fellépésen a csapatkapitány, csereként érkezett Godó Panna Tamara és Szerényi Gréta is szorgalmasan termelte a pontokat – a 14 blokkból ötöt utóbbi hozott össze –, a francia légiós Bruna Pezelj pedig a legtöbb pontot szerezte. Együtt, közös erővel itthon is verhető a Fatum Nyíregyháza, s ez esetben már 2–0-ra vezetne a Kaposvári Női RC csapata a bronzpárbajban.