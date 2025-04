Remek kezdés után végig őrizte előnyét a Kaposvár rájátszás első meccsén

Elégedett lehetett a kezdéssel a kaposváriak vezetőedzője, hiszen a jó védekezés könnyű kosarakat hozott a hazaiaknak az első percben. Hatpontos hátránynál máris érkezett a miskolci időkérés. Markovics Luka két perc alatt már hatodik pontját szerezte. A MEAFC Velkey triplájával zárkózótt 12–7-nél. A frissen beálló Bogdán Benedek pedig rögtön távolról köszönt be, 14 pontos előnyhöz segítve csapatát a negyed felénél. A somogyi védekezés adta indításoknak köszönhetően gyorsan nőtt a különbség. Antalics Dániel közeli pontjai után már 28–12 volt az állás. A negyedet a remeklő Puska Bence dudaszós hármasával zárta a hazai csapat. A Kaposvári Kk csapatkapitánya ezzel a legeredményesebb pontszerzővé is előlépett.

Végig vezetve nyert a Kometa Kaposvári KK. Fotók: Lang Róbert

A második etapot a MEAFC kezdte jobban, 3–11-es rohanással. Igaz a pontjaik többsége a büntetővonalról érkezett. A somogyi pontatlanságok miatt zárkózni tudtak a vendégek. Nem figyelt a Kaposvár a lepattanókra a kivédekezett miskolci támadásokat követően. Gadus triplájával 45–34 is volt az állás. Markovics ráadásul harmadik faultját könyvelhette el a meccs 15. percében, így korai pihenőre kényszerült. Pucz Zalán hiába vágott egy távolit a sarokból, rögtön érkezett rá a vendégek válasza 53–42-nél. A félidő előtt egy perccel Bogdán indításával lett ismét nagyobb, 16 pontos a zöld-fehérek előnye.

A nagyszünet után a kihagyott ziccerekkel megnehezítette a saját dolgát a MEAFC, míg a Kaposvár meg tudta büntetni ezeket a hibákat. Paár ziccerével már ismét 20 volt közte. Szőke Bálint egy alapvonali betörést fejezett be zsákolással 68–49-nél, ami egyben az utánpótlás válogatott első kosara is volt. Ezt rövid időn belül két másik követte, mindkét alkalommal a gyűrű alól volt eredményes Szőke. A magát szépen tartó MEAFC válaszolgatott a hazai pontokra, de négy perccel a játékrész vége előtt így is 74–53-at mutatott az eredményjelző, így érkezett a vendég időkérés. Erre jól reagált a Miskolc, 3–7-es rohanást produkáltak. Egy labdaeladás után Velkey büntette meg a somogyiakat, így 78–63-nál időt kért Dzunics Braniszlav másfél perccel a negyed vége előtt. Darrion Trammell hármasával kozmetikázott a Kaposvár a dudaszó előtt 81–65-nél.