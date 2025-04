Bajnokveréssel zárta az alapszakaszt a Zrínyi

Nem lett hibátlan az alapszakaszban a Monok SE. A vármegyei kosárlabda bajnokság 14 fordulójában a Zrínyi KK állította meg közel két éve veretlen Monok SE csapatát.

Parázs meccsekben nem volt hiány. Befejeződött az alapszakasz a vármegyei kosárlabda bajnokságban Fotó: Muzslay Péter

Közel két éve volt veretlen a Monok SE a vármegyei kosárlabda bajnokságban

Az utolsó fordulójához érkezett a 2024/2025-ös vármegyei bajnokság alapszakasza, ahol egyetlen fontos kérdés maradt nyitott: ki jut be negyedikként a rájátszásba.

A forduló nyitómérkőzésén az erre a negyedik pozícióra legesélyesebb Spekula-Henger KK utazott Balatonboglárra

– tájékoztatott Mihályfalvi Péter, a Somogy Vármegyei Kosárlabda Szövetség elnökségi tagja. – Az újonc Balatoni Aranysakálok azonban nem adták könnyen magukat, hiszen a második negyedben már 19 ponttal is vezettek. A Henger viszont nagy hajrát mutatott be és a 35. percben fordítva végül behúzta a győzelmet, amely egyben azt is jelentette, hogy a többi mérkőzés eredményétől függetlenül megszerezte a negyedik helyet. A Kometa-Gyakorló számára így már tét nélküli volt a Táncsics-Gyakorló elleni mérkőzése, de Nagy Attiláék ettől függetlenül begyűjtötték a két pontot miután szinte végig vezetve diadalmaskodtak. A Kometa ezzel az alsóházban az Aranysakálok elleni párharcban folytatja majd az ötödik helyért.

A harmadik helyét már korábban biztosító Azúr Drogéria KK kilenc sikerrel fejezte be az alapszakaszt miután a papírformának megfelelően legyőzte a csaknem három negyeden át egál mérkőzést játszó, tartalékos Marcali VSZSE-t.

Az alapszakasz utolsó mérkőzésének csúcsrangadóján ezúttal csak a presztízs volt a tétje, ugyanis sem a Monok SE, sem pedig a Zrínyi KK nem tudott helyezésén módosítani

– folytatta Mihályfalvi Péter. – Egészen a 30. percig fej-fej mellett haladt a két csapat, ezután viszont ellépett a Zrínyi, amely végül le is győzte a címvédő Monok SE-t, megszakítva ezzel utóbbi közel két éve tartó veretlenségét.

A rájátszás várhatóan május 11-én kezdődik: a döntőbe jutásért a Monok SE a Hengerrel, míg a Zrínyi KK az Azúr Drogériával csap majd össze két-két mérkőzésen. Az alsóházban az ötödik helyért a Kometa-Gyakorló és a Balatoni Aranysakálok, a hetedik pozícióért pedig a Marcali VSZSE és a Táncsics mérkőzik meg oda-visszavágós rendszerben.