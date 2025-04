Lépéselőnybe került a Kometa Kaposvári KK a döntőért vívott párharcban

Hazai pályán kezdte az NB I./B Piros csoport elődöntős küzdelmeit Dzunics Braniszlav vezetőedző csapata. A Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub együttese a Vasas Akadémiát fogadta a somogyi vármegyeszékhelyen. A somogyiakat nem sikerült feltartóztatni, tovább robognak a döntő felé vezető úton.

Igazi rájátszás mérkőzés kerekedett a két csapat küzdelméből. A Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub végül megnyerte az elődöntő első meccsét

Fotó: Lang Róbert

Fokozatosan őrölte fel a Vasas ellenállását a Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub csapata

Ami az előzményeket illeti: az alapszakasz során az első találkozót a kaposváriak nyerték a somogyi vármegyeszékhelyen 95–53-ra. A fővárosi visszavágón aztán 82–65 arányú Vasas győzelem született.

A kaposváriak az első helyen, míg a fővárosiak a negyedik pozícióban zárták az alapszakasz küzdelmeit. A somogyiak a MEAFC Peka-Bau, a budapestiek pedig a DEAC U23 búcsúztatásával biztosították helyüket az elődöntőben.

A hazaiaknál Kocsis Zalán bokaficam miatt nem állhatott Dzunics Braniszlav vezetőedző rendelkezésére, Fehérvári Csegő pedig már hosszabb ideje bajlódik lágyék-sérüléssel.

A Vasas jutott vezetéshez Olasz Ádám kosarával, de Trammell hamar egyenlített. A vendégek egész pályás letámadással próbálták már a labdafelhozatalban megzavarni a kaposváriakat és ez sikerült is az első percekben. Dzunics időkérése után javult a helyzet, Trammell 2+1-es akciójával lett 10–8 az eredmény. A csereként érkező Rosics Uros két triplája után azonnal jött a Vasas időkérése is, hiszen 18–8-nál az addigi legnagyobb különbség alakult ki. A negyed végéig faragni tudott némiképp hátrányán a fővárosi alakulat, ám a folytatásban ismét a somogyiak percei következtek. Trammell védése megoldhatatlan feladatot jelentett a Vasasnak, az amerikai a mezőnyben elsőként jutott tíz pont fölé. Látványos, gyors akciókkal növelte előnyét a jobban védekező Kometa, amely leginkább Farkassal és a centerben fizikai fölényben lévő Olasszal nem tudott mit kezdeni.

Trammell fantasztikus blokkja vezette fel a harmadik játékrészt, de a támadásban elkövetett hibák miatt nem sikerült tartani az előnyt. Dzunics újabb időt kért 58–52-nél, a folytatásban pedig legjobbkor jött Paár hármasa. A negyedet ugyan a Vasas nyerte, de a záró szakasz 69–61-nél kezdődhetett. Mindkét csapat játékába rengeteg hiba csúszott, a legbiztosabb helyzetek is kimaradtak mindkét oldalon. A 35. percben Antalics kipontozódott, ez pedig nem jött jól a hazaiaknak. A végjátékban Fekete rendkívül durván ütközött Szőkével, a megítélt sportszerűtlen hiba után pedig a sértett értékesítette is a fontos büntetőket. Utolsó időkérését is kihasználta a Vasas, ám innen már nem volt visszaút. A győztes kaposváriak ezzel 1–0-ra vezetnek a valamelyik fél harmadik győzeleméig tartó párharcban.