Jó rajt lenne a söprés – indul a rájátszás

A párosítás csak az alapszakasz utolsó fordulójában dőlt el. Akkor, amikor a Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub amerikai irányítója, Darrion Trammell megszerezte a győztes találatot a somogyiaknak a Salgótarján elleni idegenbeli összecsapáson. Ez akkor a hazaiak bánatát jelentette, mivel ők lecsúsztak a rájátszásról, a MEAFC-Peka Bau pedig – bár szabadnaposként pályára sem lépett – mégis örülhetett a nyolcadik helyezésnek.

A legfontosabb mérkőzések következnek a bajnokságban. A Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub hazai pályán kezdheti a párharcokat

Fotó: Lang Róbert

A miskolciak ellen kezd a Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub csapata

A rájátszásban valamelyik fél harmadik győzelméig tartanak a párharcok. Az alapszakaszt már hetekkel ezelőtt megnyerő Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub együttese várhatja pályaelőnnyel a bajnokság következő szakaszát. Ennek értelmében az első találkozón a Kaposvár Arénában fogadják a MEAFC-Peka Bau csapatát.

Az alapszakasz végét jelentő összecsapás után folyamatosan erre a párharcra készült Dzunics Braniszlav vezetőedző együttese. Eddig két mérkőzést vívott egymással a két csapat. Az első, miskolci csatát 128–75-re nyerte a somogyi alakulat, míg a Kaposvár Arénában 110–75-ös hazai diadal született. Ez alapján sima kaposvári továbbjutás jövendölhető, ám nem lesz hiába való az óvatosság. Erre hívta fel a figyelmet a kaposvári csapat honlapjának nyilatkozó Antalics Dániel is, aki térdsérülése után nemrég tért vissza a pályára.

– Volt egy meniscus sérülésem, amit műteni kellett, ezért viszonylag sokat kihagytam – mondta Antalics Dániel. – Most már körülbelül három hete teljes értékű edzésmunkát végzek a többiekkel. Az elmúlt meccsen pályára kerültem, és én is készülök a rájátszásra a többiekkel. Most volt egy 10 napos pihenőidőszakunk meccs nélkül. Ezen a héten készültünk a saját játékunkra. A Miskolc ellen mindkét korábbi találkozón nagyarányú győzelmet arattunk. Ennek ellenére nem szabad félvállról venni őket most sem. Ugyanúgy fel kell készülnünk rájuk, ahogy tettük ezt korábban a többi csapatból. Nem számítok könnyű párharcra, hiszen a Miskolc biztos fel fogja szívni magát a rájátszásra, de úgy gondolom, hogy hazai pályán nem lesz problémánk, be fogjuk húzni ezt a győzelmet. A védekezésünkre mindig odafigyelnünk, így ez lesz most is a kulcs.