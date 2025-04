Megcsípte egy kullancs, lebénult, de nem adta fel

15 353 lépést tettek meg a Rinyamenti Gyaloglóklub tagjai legutóbbi túrájukon, mellyel Monspart Saroltára emlékeztek. – Klubunk tavaly decemberben alakult meg négy fővel, és januárban tartottuk első közös gyaloglásunkat. Azóta minden csütörtökön összegyűlünk, hogy közösen tegyünk az egészségünkért. Ezúttal éppen csütörtökre esett a legendás sportolónk, Monspart Sarolta halálának évfordulója, amikor is 9,5 kilométert tettünk meg hat tagunkkal” – árulta el Fehér Dénesné, a klub vezetője hozzátéve, hogy többen a rossz időjárás miatt maradtak otthon a tagok közül.

A rossz idő sem tántorította el a gyaloglókat az emléktúrától. Monspart Sarolta emlékét őrzik.

Forrás: Fehér Dénesné

A kaposhomoki Bölcs Bandukolók pedig Rákópusztán, a Vadászkastélynál gyalogoltak. Az előre meghirdetett túrán egy háziversenyt is tartottak. A visszaúton nem kímélte a csapatot az időjárás, hiszen errefelé is eleredt az eső, de ez nem riasztotta el őket attól, hogy legközelebb is sétára induljanak együtt.

A Bölcs Bandukolók is tartottak emléktúrát.

Forrás: Bölcs Bandukolók/ Molnár Krisztina

Az ilyen alkalmak a rendszeres, nem megterhelő mozgás mellett a közösségépítésre is kiválóak: nem véletlenül hívta életre Monspart Sarolta az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatát (OGYIK).

De ki is volt Monspart Sarolta?

Az 1944-ben született tájfutó világbajnok tizennégyszeres magyar bajnok is volt, aki sífutásban hatszoros magyar bajnok lett, az első nő Európában, aki három órán belül teljesítette a maratoni távot. Karrierjében törést okozott egy kullancscsípés, melynek hatására kómába is esett, majd hat hét intenzív ápolás kellett a felépüléséhez. Annak ellenére, hogy részben béna maradt jobb lába, élete végéig folytatta a sportolást.

Monspart Sarolta

Fotó: / Forrás: AFP / Wikipedia

Számtalan díjjal tüntették ki élete során, mint a Prima Primissima díj, a Fair Play-díj és a Nemzet Sportolója cím. 2016-ban súlyos betegséggel diagnosztizálták, mellyel öt éven át küzdött: 2021. április 24-én halt meg. Róla neveztek el többek között egy futókört, egy alapítványt, sőt, még egy kisbolygót is.