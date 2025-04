A sereghajtó, eddig csupán hét pontot szerző FC Dunaföldvár vendégeként kívánta tovább nyújtani győzelmi szériáját a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek ennek megfelelően egy igen támadószellemű csapattal léptek pályára, melyben természetesen helyet kapott a góllövőlistát 18 találattal vezető Babinszky Bence is. A kaposváriak az első pillanattól uralták a meccset, s a vezető találatukra sem kellett sokat várni. Böndi Ádám ollózása már gólt érdemelt volna, azonban ezt még védte Kovács Flórián, a kipattanóra viszont jó ütemben érkezett Hadaró Valentin, aki megszerezte a vezetést a kaposváriaknak (0–1). A Rákóczi FC csapatkapitánya remek formában futballozik, hiszen a legutóbbi fordulóban kétszer is betalált. Így az egyáltalán nem jött jól a Rákóczi szempontjából, hogy a félidő hajrájában megsérült.

Korán vezetést szerzett a zöld-fehérben futballozó Rákóczi FC

Fotó: Klein Péter

A második játékrészben is folyamatos ostrom alatt tartotta a fölvári kaput a Rákóczi, amely Görög Gergő révén, a hetvenedik percben megduplázta előnyét (0–2), majd a hajrában a gólirályi címre törő Babinszky Bence fejjel vette be a hazaiak kapuját (0–3). Az utolsó percekben a hazaiak bár Balog Balázs révén szépítettek (1–3), de a kaposváriak győzelme egy percig sem forgott veszélyben.

Sorozatban a negyedik sikerét aratta a Rákóczi FC

Fotó: Klein Péter

Így látták a vezetőedzők

Jeney Gyula: – Soha nem egyszerű egy ilyen mérkőzésre mentálisan felkészülni. Az ellenfél egy kicsit meg is lepett, hiszen agresszíven, önfeláldozóan futballoztak, amivel megnehezítették a dolgunkat, illetve mi is a sajátunkat, hiszen a rengeteg helyzetünkből csak keveset értékesítettünk. Most egy ilyen periódusban vagyunk, de egy nagy csapat attól nagy, hogy megnyeri az ilyen meccseket.

Nyilasi Bálint: – Agresszívan és becsülettel játszottuk végig ezt a mérkőzést, de az érződött, hogy a Kaposvár más játékerőt képvisel, így nagy nyomás alatt tartott miket. Ameddig csak tudtuk, tartottuk magunkat, s úgy érzem, helyt álltunk.

NB III. Dél-Nyugati csoport, 24. forduló

FC Dunaföldvár–Kaposvári Rákóczi FC 1–3 (0–1)

Dunaföldvár, 150 néző. V.: Kakuk Sz. (Sáfárik P., Pavlovics A.).

FC Dunaföldvár: Kovács F. – Polgár, Cserneczky, Süle, Komeda (Horváth B., a 81. percben) – Mátrai-Zsurzs – Gesztesi (Akócs, a 81. percben), Balog B., Szegletes (Szedlák, a 77. percben) – Prantner (Szabó M., a 67. percben), Kudriavtcev (Torma, a 77. percben). Vezetőedző: Nyilasi Bálint.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. – Szabó M. (Görög, az 55. percben), Heil, Böndi, Hadaró (Mayer M., a 41. percben) – A. Mazzonetto (N. Mazzonetto, a 75. percben), Polák – Bíró D. (Pressing, a 75. percben), Pusztai – Babinszky, Hampuk (Balla, az 55. percben). Vezetőedző: Jeney Gyula.

Gólszerzők: Balog B (a 87. percben), illetve Hadaró (a 12. percben), Görög (a 70. percben), Babinszky (a 83. percben).

Sárga lap: Cserneczky (a 35. percben), illetve Bíró D. (a 24. percben).