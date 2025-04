Nem sikerült a húsvéti feltámadás, elbukta a rangadót a Rákóczi

Igazi rangadó várt húsvét vasárnap a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely a forduló előtt a vele azonos, pontosan 51 pontot szerző PMFC együttesét fogadta. Jeney Gyula, a somogyi zöld-fehérek vezetőedzője öt helyen változtatott a Dunaföldvár elleni kezdőcsapaton, melybe újra bekerül az előző meccsen gólt szerző Görög Gergő, Szederkényi Ádám, Balla Kevin, Balogh Ákos és Zoltán Rafael is, ez pedig szerkezetváltással is járt, hiszen a zöld-fehérek ezúttal 1-3-5-2-es hadrendben vágtak neki a találkozónak, amely kiváló hangulatban, erős pécsi nyomással indult.

Minden szempontból nagy csatát hozott a Rákóczi FC–PMFC rangadó

Fotó: Lang Róbert

A PMFC akarta gyorsan góllá érett, a baranyaiak már az ötödik percben megszerezték a vezetést, miután Hleba Tamás tizenhat méterről gurított a jobb alsóba (0–1). A gyors gól után teljesen kiegyenlítődött a játék. A kaposváriak igyekeztek egyenlíteni, jött is az első Babinszky Bence lehetőség, de a támadó ekkor még mellé gurított, majd a következő helyzeténél kevésen múlt, hogy tovább növelje góljai számát. Igaz, egy igen érdekes szituációból szerezhetett volna gólt a Kaposvár. Balogh Ákos felszabadítása után Görög Gergő hatalmas sprinttel utolérte a labdát, ami igencsak meglepte a pécsi védelmet. A centerezése is pontos volt, Babinszky Bence higgadtan átvette, egy csellel a kapust és a védőjét is elfektette, azonban a lövését a gólvonalról kifejelte Füredi Szabolcs. A folytatásban előbb a vendégek próbálkoztak, de Fejős Áron lövését védte Mikler Dániel, akárcsak a másik oldalon Zoltán Rafael ziccerét ifjú Kilvinger Levente, míg a félidő utolsó percében Babinszky Bence emelése ment fölé.

A Rákóczi FC gólkirály jelöltje, Babinszky Bence ezúttal nem tudott a kapuba találni

Fotó: Lang Róbert

A szünetben hármat is cseréltek a kaposváriak, ezzel sokkal stabilabbak lettek labdabirtoklásban, azonban egy érdekes találattal megduplázta előnyét a PMFC: előbb Daru Bence került ziccerben, de egy méterről kapufát lőtt, azonban nem szabadult fel a hazai kapu, érkezett egy beadás, mely során Németh Márk Mikler Dániellel ütközve fejelt a kapuba (0–2). A találat bár eléggé lélekromboló volt, de nem adta fel a Rákóczi, amely Görög Gergő révén tíz percen belül szépített (1–2), s ezzel lélektani előnybe került. A folytatásban a kaposváriak mindent megtettek annak érdekében, hogy sikerüljön a feltámadásuk (ha már húsvét volt), azonban ez nem sikerült, így a pécsiek elvitték a három pontot, amivel a Rákóczi elé ugrottak a tabellán.