Erre még a húsvéti nyúl is kíváncsi: a Pécset fogadja a Rákóczi

Sorozatban négy mérkőzést nyert meg a Kaposvári Rákóczi FC, míg a PMFC legutóbb augusztusban kapott ki, így elmondhatjuk, hogy két igazán jó formában lévő együttes találkozik majd egymással húsvét vasárnap. Egy ilyen rangadó előtt azonban nem számít sem az aktuális forma, sem a tabellán elfoglalt helyezés, hiszen presztízskérdés a győzelem.

– Azt gondolom, a rangadókra egyszerűbb mentálisan felkészülni, mint a többi mérkőzésre – mondta Mikler Dániel, a Kaposvári Rákóczi FC kapusa. – A játékoskeret túlzottan nem változott meg a téli szünetben, így mindenki tisztában van vele, hogy mit jelent a szurkolóknak egy Rákóczi–PMFC rangadó.

A Kaposvári Rákóczi FC Baráti Köre is elismerte Mikler Dániel remek teljesítményét

Fotó: Lang Róbert

Az elmúlt mérkőzéseken kevesebb dolga akadt a Rákóczi FC kapusának, Mikler Dánielnek, hiszen a kaposváriak rendre uralták a találkozókat, ezúttal viszont egy olyan támadósorral néznek szembe a somogyiak, amely a harmadik legtöbb gólt szerezte a csoportban.

– Természetesen jó dolog, ha olyan mérkőzéseket játszunk, amelyeken mi dominálunk és kevés helyzetet alakít ki az ellenfél, de kapusszempontból azok a legnehezebb mérkőzések amikor csak egyszer-kétszer kell játékba avatkozni – véli Mikler Dániel. – Jobban szeretem azokat a meccseket amikor folyamatosan játékban vagyok, úgy könnyebb fent tartani a koncentrációt.

Döntetlennel zárult az előző rangadó

Az őszi összecsapáson, amely egy-egyes döntetlennel zárult Mikler Dániel amellett, hogy remek formában védett, egy gólpasszal is hozzájárult ahhoz, hogy a Rákóczi FC ponttal távozzon a Mecsekaljáról.

– Emlékezetes maradt számomra az őszi mérkőzés, hiszen kapusként ritka, hogy gólpasszt adjak tétmeccsen, valamint jó emlék az is, hogy annak ellenére, hogy idegenben játszottunk, rengeteg kaposvári szurkoló támogatott minket – emlékezett vissza kaposváriak kapusa. – Bízom abban, hogy a hazai mérkőzésen is majd megkapjuk azt a támogatást tőlük, amit ősszel Pécsen.

Éremért küzd a Rákóczi FC

A vasárnapi 17 órakor kezdődő bajnoki előtt a negyedik Kaposvár, illetve az ötödik Pécs is 51-51 ponttal áll a tabellán, így a rangadó a dobogós helyezésekről is dönthet.

– Azt gondolom, ha az utóbbi hetek domináns játékát át tudjuk menteni a hátralevő mérkőzéseinkre és javítunk a helyzetkihasználásunkon akkor abszolút elérhető valamelyik érem. Erre fogunk törekedni – hangsúlyozta a hálóőr.