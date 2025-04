Kiemelkedően szerepelt az LSC a ritmikus gimnasztika magyar bajnokságán

A ritmikus gimnasztika hazai központjában, Törökbálinton kezdődött meg az RG Magyar Bajnokság, ahol elsőként a versenysport kategória I. osztályú gyermek, serdülő és junior korosztály képviselői léptek szőnyegre.

Fotó: Balogh Orsolya



Ritmikus gimnasztika: LSC-s fölény a bajnokságon, Geszti Kíra tarolt

A vidéki elődöntőkön már megcsillant az LSC tornászainak tehetsége, a döntőben pedig magabiztos, lehengerlő teljesítményt mutattak.



A serdülőknél teljes LSC-s diadal született: Geszti Kíra és Hirt Petra megnyerték az egyéni csapatversenyt, egyéniben pedig nem férhetett kétség a fölényükhöz. Geszti Kíra az összetett mellett karikával, labdával és szalaggal is aranyérmes lett, míg Hirt Petra buzogánnyal győzött, és minden szeren dobogón végzett.



Gyermek korcsoportban szintén az LSC csapata lett a bajnok. Pék Csenge nagyszerű versenyzéssel három ezüstérmet is begyűjtött: összetettben, szabaddal és karikával is a második helyen zárt. Labdagyakorlatával a harmadik helyet szerezte meg. Bödő Zora összetettben és karikával a negyedik helyen végzett, míg szabaddal bronzérmet érdemelt ki.



A sikeres szereplés mögött Balogh Orsolya, Borbély Kata és Kutnyák Nikolett munkája áll.