Sikerrel zárta a Magyar Kupát a siófoki Gladiátor SE

Két bronzéremmel zárta a pécsi Magyar Kupát a balatonszabadi G.S. Gladiator Ökölvívó Sportegyesület. A három éve alapított klub idén már hat versenyzővel vett részt a viadalon. Bár több szoros mérkőzés is volt, a fiatal sportolók értékes tapasztalatokat szereztek. Az edzők, Hajdú Miklós és Gaál Roland külön is kiemelték a versenyzők helytállását és fejlődését. A klub a szponzorok támogatását is megköszönte.