Vándorkupáért csatáztak az ultisok

– Rinya vándorkupa elnevezéssel első ízben rendeztek országosan meghirdetett ulti versenyt Nagyatádon – mondta Csamári János, ötletgazda, főszervező. Mivel országszerte több helyen is rendeztek hasonló versenyeket, így az ultisok a közelebbi rendezvényre neveztek, de így is szép számmal érkeztek Nagyatára, ahol a helyiek mellett barcsiak, szigetváriak, zalaegerszegiek, nagykanizsaiak, berzenceiek és fonyódiak is asztalhoz ültek, összesen ötvenkilencen. 5x18 osztásra volt idő egy-egy hatvan perces menetben.

Fotó: Györke József

Csamári János elmondta, hogy hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az első versenyt. Ludas László, Nagyatád polgármestere is úgy látta, hogy van érdeklődés az ulti iránt. A létszám alapján megállapította, hogy ennek a „sportágnak” is van, és reméli lesz rangja Nagyatádon is.

Szabó Vilmos (balra) a legjobb nagyatádi ultis

Fotó: Györke József

Díjazták a legjobb ultisokat

Az első három helyezett serleget is kapott az oklevél mellé, valamint a negyedik és ötödik helyezett is kapott az oklevélhez egy-egy pakli kártyát. A legügyesebb nagyatádi Szabó Vilmos lett. Szintén serleget kapott az oklevél mellé. Első lett Páva Ferenc, 2. Nagy István, 3. Lázár Béla, 4. Géczi Lajos, 5. Herencsár Ferenc.