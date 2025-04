Történelmet írt egy női futó az Ultrabalatonon

Az Ultrabalaton szépséges, persze sok esetben igen kegyetlen távja 211 kilométer hosszú és évek óta minden alkalommal több ezren vállalkoznak rá, hogy megteszik. Egyénileg és csapatban (2-13 fő) is lehet pályázni a Balaton kerülésre, a cél ugyanaz: körbeérni. Van aki magával, mások az idővel is versenyeznek és idén bejött egy új kategória, a Projekt422. Ez a 422 kilométert takarja, mely két Balaton-kört jelent. A 422 kilométer már ultrás körökben is extra szám. Na nem mintha az egy kör piskóta lenne, de a kétszeres tókerülés tényleg csak egy szűk réteg számára elérhető, hiszen fizikailag és mentálisan is komoly megpróbáltatás.

A népszerű Ultrabalaton futómegmérettetésen hat sportoló arra vállalkozott, hogy két kört fut a Balaton körül. A képen Takács Kriszitán.

Fotó: Nagy Lajos

Hat sportoló állt pénteken rajthoz a Projekt422 keretein belül, amely egyben egy jótékonysági rendezvény is. Az indulók mindegyike kiválasztott egy támogatandó szervezetet, amelynek adományokat gyűjtenek, és a kilométerekkel együtt a pénz is szépen gyűlt a számlákon.

Kéri Veronika, Csingár István, Lajkó Csaba, Erős Tibor, Geszti Péter és Takács Krisztián volt az, aki nekivágott idén a 422 kilométeres távnak. Utóbbi voltaképpen ötletgazdának is tekinthető, hiszen tavaly egyedül vállalkozott a dupla Balaton-körre, amelyet sikerült is teljesítenie kevesebb mint 61 és fél óra alatt.

Történelmet írt egy mosolygós női futó az Ultrabalatonon

Időközben az eredeti Ultrabalatonon sorban születtek a fantasztikus eredmények, egyéniben és a különböző csapatkategóriában egymást múlták felül az indulók – számol be róla a veol.hu is.

Ultrabalaton: Mórocza Andrea történelmet írt. Forrás:Feol.hu

Az Ultrabalaton történetének egyik legnagyobb szenzációját hozta az idei verseny: egy női futó, a székesfehérvári Mórocza Andrea nemcsak hogy abszolút győzelmet aratott, de új női pályacsúcsot is felállított. A „mosolygós lány” – ahogyan sokan hívják – 211 kilométert teljesített 18 óra 30 perc 15 másodperc alatt, közel 40 perccel megelőzve a legjobb férfi versenyzőt is.

A verseny eredményhirdetése várhatóan ma délután fél négykor lesz.