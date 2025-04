Feladta a harcot a Kórház

A városi kispályás bajnokság 15. aktuális fordulójában a Két Testvér Pizzéria újra jó meccsen szerzett három pontot, holott a Rotonda mindent megtett a pontszerzésért. A Csaszi remek meccsen múlta felül a SZLAMB-ot, a Liberi pedig sokgólos mérkőzésen győzte le a Somogy Sportját, és ezzel megerősítette negyedik helyét a SZLAMB előtt.

A városi kispályás bajnokság következő fordulóiban újabb kemény csatákra van kilátás Fotó: Muzslay Péter

A legnagyobb izgalmak csak most következnek a városi kispályás bajnokságban

A Kadétok hajtós, jó meccset vívott a Lövőre SE-vel, azonban minden helyzetük kimaradt, az ellenfél viszont jól értékesítette lehetőségeit, így megérdemelten nyert. A Csaszi Team pótolt meccsen az Exit ellen sokáig csak döntetlenre állt, de végül fel tudta törni a masszív védekezést. Sajnos, a Kórház csapata visszalépett a küzdelmektől, és mivel az őszi szezont lejátszotta, így tavasszal 3-0-val kapják ellenfelei a mérkőzéseket. Félő, hogy végleg elvesztette a mezőny a Kórház csapatát a jövőre nézve.



A városi kispályás bajnokság 15. fordulójának eredményei:

Rotonda – Két Testvér Pizzéria 2-4

Gólszerzők: Varga, Katona, ill. Sólyom, Bunovácz, Kozári, Horváth

Mindjárt a mérkőzés elején ellenfelének esett a Két Testvér, így három góllal elhúzott a több mint két sorral felálló csapat. Viszont nem adta fel a harcot a Rotonda, feljött egy gólra, így esélye volt az egyenlítésre. Ellenfele azonban rátett még egy lapáttal, így kialakult a végeredmény egy sportszerű, hajtós mérkőzésen.

Csaszi Team – SZLAMB 7-4

Gólszerzők: Márton 2, Kulcsár 2, Kreizer 2, Dömötör, ill. Ferenczy, Ágoston, Lender, Perák

Nagyon jó iramú, színvonalas mérkőzést játszottak a felek. 4-4-ig felváltva vezettek a csapatok. Az utolsó öt percben rúgott hármat a Csaszi, így múlta felül a nagyon jól játszó ellenfelét. A SZLAMB kapusának ezúttal nem ment annyira, pedig elöl gólerős volt most a csapat.

Lövőre SE – Gépész Kadétok 4-0

Gólszerzők: Szűcs 2, Boda, Stéger.

Már az első perctől remek iram jellemezte a találkozót, és a Lövőre SE kétszer is betalált a Gépészeknek, aztán a gólok ellenére ki-ki meccs alakult ki. A sportszerű találkozón végül a Lövőre növelte góljai számát, a Kadétok a kapu előtt minden helyzetét kihagyta, így a végeredmény sima lett.



Csaszi Team-Exit 6-1

Gólszerzők: Fila G. 3, Dömötör, Kővári, öngól ill. Szabó S.

Az előzetes esélylatolgatások alapján sima Csaszi győzelem volt várható. A végeredményt tekintve és a játék képe alapján az is született. A mérkőzésen az EXIT hatalmas lelkesedéssel védekezett, ami nagyszerű kapus teljesítménnyel is párosult. A 25.percig döntetlenre álltak a felek, majd a második félidő derekától jobban koncentráltak a döntő helyzetekben a Csaszi játékosai így újabb gólokat szerezve arattak nagyarányú győzelmet.