Történelmi vereséget szenvedett a bajnok

A forduló rangadóján a címvédő Belo BT és az élcsapat SZLAMB csapott össze. A mérkőzés azonban minden várakozást felülírt: az eddig hibátlan Belo BT mintha el lett volna átkozva ezen az estén. Ziccerek maradtak ki sorra, a túloldalon viszont a SZLAMB szinte minden helyzetből betalált. Vangyia négy, Ferenczy három, Ágoston pedig két gólt szerzett, így alakult ki a döbbenetes 0–9-es végeredmény. A Belo BT története során soha nem szenvedett ekkora arányú vereséget a városi kispályás bajnokságban. A SZLAMB teljesen megérdemelten aratott ekkora különbségű győzelmet.

A Cefre FC rutinos játékkal múlta felül a becsülettel küzdő Lövőre SE-t a városi kispályás bajnokság 16. fordulójában Fotó: Muzslay Péter

Csupán három mérkőzést rendeztek a kaposvári városi kispályás bajnokságban

A Cefre FC és a Lövőre SE meccsén simább volt a forgatókönyv. A rutinosabb Cefre magabiztos játékkal, folyamatosan építkezve szerezte góljait, és Ölbei, Burda, Buzsáki, valamint Erdei találataival 4–0-ra diadalmaskodott. A Lövőre SE becsülettel küzdött, de ez most csak a tisztes helytállásra volt elég.

A Liberi és az Exit találkozója is szoros ütközetet ígért, és a pályán sem alakult másként. A kiegyenlített első félidő után az Exit egygólos előnnyel fordult, majd egy gyors gólváltás és egy kihasznált emberelőny után 3–1-re húzta be a három pontot. Árbogást szépített a Liberinek, de a fordításra nem maradt erejük.

A Csaszi Team játék nélkül jutott három ponthoz, miután a Kórház nem tudott kiállni.

Két találkozót későbbre halasztottak: a Somogy Sportja – Két Testvér Pizzéria, illetve a Gépész Kadétok – Rotonda meccsek még pótlásra várnak.

A városi kispályás bajnokság 16. fordulójának eredményei:

Cefre FC – Lövőre SE 4–0 (Gólszerzők: Ölbei, Burda, Buzsáki, Erdei)

Liberi – Exit 1–3 (Gólszerzők: Árbogást, ill. Balog Bá. 2, Pacsai)

Belo BT – SZLAMB 0–9 (Gólszerzők: Vangyia 4, Ferenczy 3, Ágoston 2)

Csaszi Team – Kórház 3–0 (játék nélkül)

Somogy Sportja – Két Testvér Pizzéria (későbbre halasztva)

Gépész Kadétok – Rotonda (későbbre halasztva)

A bajnokság állása: 1. Csaszi Team (43 pont), 2. Belo BT (42 pont), 3. Két Testvér Pizzéria (36 pont), 4. Liberi (30 pont), 5. SZLAMB (30 pont), 6. Cefre (28 pont), 7. Somogy Sportja (18 pont), 8. Exit (17 pont), 9. Lövőre SE (12 pont), 10. Rotonda FC (11 pont), 11. Gépész Kadétok (9 pont), 12. Kórház (0 pont)