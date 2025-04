Ezüstfényben csillogott a Cádizi-öböl Majthényiéknek

Hatvan hajó alkotta a világbajnoki mezőnyt a spanyolországi Cádizban rendezett repülő-hollandi világbajnokságon. A Puerto Sherry kikötőben gyűltek össze a vitorlázás ezen hajóosztályának képviselői. Köztük lett ezüstérmes az SVE duója.

Keményen küzdöttek. A vitorlázás repülőhollandi szakágában a világ élvonalában szerepel a Majthényi, Domokos páros

A vitorlázás nemzetközi mezőnyében évek óta a legjobbak közt szerepelnek

– A 2025-ös Repülőhollandi Világbajnokságon hat futam alapján lett ezüstérmes a Majthényi Szabolcs, Domokos András páros második – tájékoztatott Visy László, a balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egylet sajtóreferense. – Majthényiék ezzel pályafutásuk harminckettedik világ-, illetve Európa-bajnoki érmét gyűjtötték be.

Eredetileg tíz futamosra tervezték a vb-t, de a hatból három napon át 30 csomó feletti levante fújt a Gibraltári szorosban és a Cádizi-öbölben, lehetetlenné téve a versenyzést.

– Volt olyan nap, hogy a kikötőparancsnokság lezárta a világbajnokság helyszínéül szolgáló Puerto Sherry kikötőt – említette Visy László. – Az első napon két gyenge szeles futamot rendeztek, ebből az egyiket a leálló szél miatt rövidítették. Másnap jött be a viharos keleti, legközelebb csak a verseny ötödik napján lehetett futamot rendezni. Ekkor is még fújt rendesen, a nap folyamán fokozatosan erősödött a szél. 20-30 csomós szélben volt a rajt, de amikor már stabilan 30 csomó feletti értékeket mértek a rendezők, a második cirkálószakasz végén befuttatták a mezőny talpon maradt részét. Sok volt a borulás, voltak, akiknek az árbóca törött, a vitorlája szakadt.

Épp a számukra kedvező erős szeles futamot fújták le a rendezők

– Mi sajnáltuk, hogy nem ment végig ez a verseny, jók vagyunk erős szélben és éppen kezdtünk feljönni – mondta már díjkiosztó után erről a futamról Majthényi Szabolcs. – A világbajnokság utolsó napján három futamot rendeztek a 15-18 csomós, a nap folyamán fokozatosan bizonytalankodó, trükkös szélviszonyok közepette. Az ezüstéremmel elégedettek lehetünk, bár ez sok szempontból nem volt a mi hetünk. A versenyt megelőző három napos edzést egy előverseny követte, eközben Dominak (a legénység, Domokos András – a szerk.) kiújult egy régi térdsérülése. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy egy spinakkerhúzás után nem tudott lábra állni… Kórház, injekciók, az első napi gyengébb szélben nagyjából rendben volt, azután még külön jól is jött a három nap pihenő. A verseny legfontosabb utolsó két napjára megint rányomta a bélyegét ez a sérülés, másképpen vitorlázik ilyenkor az ember, nem vállalhattunk rizikós helyzeteket, szorosabb csatákat. Az igazság az, hogy ha megrendezik mind a tíz tervezett futamot, nem is tudtunk volna végigmenni… Most repülünk haza, a hajó már a kamionban van. A legfontosabb tennivaló Domi alapos rehabilitációja lesz, aztán jön néhány hazai verseny, majd utazunk Kielbe, ahol tavaly a népes és erős német mezőnyben nyertünk, idén is erre hajtunk. Átvesszük az új hajónkat, ezúttal a Planatech helyett sok év után ismét a bajor Mader cég új modelljét választottuk.