Világversenyekért küzdenek a fiatal vitorlázók

A balatonföldvári Spartacus VE telepén rendezett második válogató viadalon hatvan fiatal állt rajthoz tíz hazai és két osztrák klub színeit képviselve. A hazai vitorlázás optimist hajóosztályban szereplő fiataljai végül két nap alatt hat futamban küzdöttek a minél jobb helyezésekért.

Változatos szélviszonyok közt vetélkedtek. Válogatót rendeztek a hazai vitorlázás optimist hajóosztály számára Balatonföldváron. Fotó: Magyar Vitorlás Szövetség

A optimist hajóosztályban rendezett válogatón szerepelt a hazai vitorlázás utánpótlása

Az első versenynap gyenge, 5–7 csomós, 30–40 fokról fújó széllel indult – számolt be a viadalról honlapján a Magyar Vitorlás Szövetség. A nyitófutam ugyan befejezhető volt korrekt körülmények között, de a második futam előtt a szél teljesen leállt. Erdélyi Béla versenyvezető ezért a mezőnyt a partra vezényelte. Mintegy egyórás várakozás után újra lehetőség nyílt a vízre szállásra: visszatért egy enyhén keletiesedő északkeleti áramlás, amiben sikerült lebonyolítani a nap második futamát is. Így a nyitónap végére két érvényes futamot jegyezhetett a mezőny. A második napon frissebb, 12–14 csomós délnyugati szél (230–250 fokról) alakult ki, amely stabil és versenyzésre kiválóan alkalmas körülményeket biztosított. A harmadik futam időben elrajtolt, amit további három követett. A hatodik futamban már gyengülni és forgolódni kezdett a szél, de az előző futamokat a rendezőség gyors és hatékony lebonyolítása jellemezte, így nem sokkal délután 2 után már parton volt a mezőny – négy újabb futammal a hátuk mögött.

A harmadik napra az előrejelzések extrém időjárást jósoltak – még a havazás sem volt kizárható. A valóság ezt nagyrészt igazolta: a hőmérséklet az első naphoz képest 15–16 fokkal csökkent, a szél pedig 23–25 csomós tartományban mozgott. A nap parti halasztással indult, és mivel a szél ereje nem enyhült – sőt további erősödést mutatott –, a rendezőség biztonsági okokból úgy döntött, hogy nem indít újabb futamot, így a verseny hat érvényes futammal zárult.

A versenyt Siklósi Lóránt (Procelero SE) nyerte meggyőző és kiegyensúlyozott vitorlázással. A második helyen Keszler János (Balatonfüredi Yacht Club) végzett, aki bár az első futamban begyűjtött egy BFD büntetést, ezt követően remek versenyzéssel három futamot is megnyert, és egészen az utolsó futamig esélyes volt a végső győzelemre. A harmadik helyet Csalló Bulcsú (Procelero SE) szerezte meg, ez egyben az ijfúsági fiú mezőny dobogós eredménye is. Az élmezőny is rendkívül szoros küzdelmet hozott, az első hat versenyző között alig néhány pont döntött.

A második válogató eredményei:

Ifjúsági fiú (Összesített eredmény): 1. Siklósi Lóránt (Procelero Sportegyesület – 13 pont), 2. Keszler János (Balatonfüredi Yacht Club – 20 pont), 3. Csalló Bulcsú (Procelero Sportegyesület – 21 pont).

Ifjúsági lány: 1. Dávoti Tamara (Balatonfüredi YC – 43 pont), 2. Németh Natália (Balatonfüredi YC – 55 pont), 3. Kónya Gréta (Spartacus VE – 61 pont).

Serdülő fiú: 1. Haudek Matteo (Spartacus Vitorlás Egylet – 88 pont), 2. Kovács Miksa (Balatonfüredi YC – 100 pont), 3. Flesch Áron (Balatonfüredi YC – 114 pont).

Serdülő lány: 1. Varga Petra (Balatonfüredi YC – 61 pont), 2. Pozsonyi Róza (BS-Fűzfő VK – 127 pont), 3. Patyi Angéla (Spartacus Vitorlás Egylet – 156 pont).

A válogatósorozat, melynek a nemzetközi szereplés a tétje április 17–20. között a szlovéniai Portorozsban, az Easter Regattán zárul. Ott eldől, hogy kik képviselhetik Magyarországot a 2025-ös világbajnokságon és Európa-bajnokságon.