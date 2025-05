Háromszáznál is több érem talált gazdára az Adorján SE versenyén

– Második alkalommal rendeztük meg idén az 1. MCM-Diamant Úszóversenyt a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában – tájékoztatott Kovács Zsófia, a Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE sajtóreferense.

Közel kétszázan álltak rajtkőre az Adorján SE versenyén

Fotó: Muzslay Péter

A rendezvényt a Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE szervezte, a versenyen 17 egyesület közel 200 sportolója állt rajthoz. A mezőny nemcsak a régióból érkezett, hanem például Keszthelyről és Szombathelyről is. A házigazda Adorján SE 10 versenyzőt indított, a Kaposvári Úszó SE 15, a KASI pedig 27 úszóval vett részt. A 309 kiosztott éremből a legtöbbet, összesen 56-ot, a KASI versenyzői gyűjtöttek be.

A verseny célja az volt, hogy minden korosztály, a legkisebbektől a felnőttekig, kipróbálhassa magát különböző távokon és úszásnemekben. A legfiatalabbak még akkor is oklevelet kaptak, ha nem értek dobogóra.