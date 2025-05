Az első két szettet a Fino nyerte, a meccset viszont elbukta

A nyitó játszmában szinte végig mi vezettünk és irányítottuk a mérkőzést. Az erős nyitásainkkal sikerült megbontani a fehérvári együttes játékát, amely ekkor nagyon sok hibával játszott. 14–9 arányú hazai vezetésnél Pelillo Omar Fabian, a vendég Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn argentín mestere már másodjára rendelte magához a játékosait, de a két csapat között a különbség csak nem akart csökkenni. A vendégeknél az albán csapatkapitány, Redjo Koci próbálta tartani a lépést a hazaiakkal.

A második játékrészben eleinte még nálunk volt az előny, aztán átvette a vezetést a Fehérvár. 22–21 arányú vendég vezetésnél egymás után gyártottunk három pontot, s ezzel valójában el is dőlt a második szett sorsa is. Közben a csapatkapitány Bögöly Gábor, továbbá Hubicska Patrik és Boldizsár Péter Andor is elkezdte szorgosan termelni a pontokat, míg a túloldalalon Koci mellé honfitársa, Redi Bakiri zárkózott fel.

A harmadik szettben hol a hazaiaknál, hol pedig a vendégeknél volt az előny, miközben Kocit és Bakirit képtelenség volt tartani. A végén a fehérváriaknak volt több játszmalabdájuk, s a harmadikat értékesítették. A negyedik játékrész sokáig úgy alakult, ahogy azt mi szerettük volna. 17–12 arányú kaposvári vezetésnél aztán pályára lépett Bandi Bernát, s a MÁV Előre SC zsinórban 10 (!) pontot könyvelhetett el.

Több mint két órányi öldöklő küzdelem után minden kezdődhetett elölről. A mindent eldöntő ötödik, utolsó játszmában 8–7 arányú kaposvári vezetésnél cserélt térfelet a két együttes, ám fordulás után a vendégek szereztek egymás után három pontot. A végletekig kiélezett csatát bizonyítja, hogy ezután még kétszer sikerült egyenlíteni (11–11, majd 12–12), ám a legvége a MÁV Előre csapatáé volt.

A 144 (!) percen át tartó ütközet pontkirálya Redi Bakiri volt 21 szerzett ponttal. Nála néggyel szerzett kevebebbet a szintén albán Redjo oci, míg a Fino Kaposvár kínai légiósa, Yang Pao-csi 16 pontig jutott.