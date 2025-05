Veretlen maradt a kaposvári birkózóhölgy

Az mezőny tagjai Varga Jánosra emlékeztek az U17-es szabadfogású és női országos bajnokságon. Az abonyi születésű sportoló a birkózás olimpiai, kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnoka volt – számolt be róla a Magyar Birkózó Szövetség honlapja.

Pálmai Eszter újabb aranyérmet nyert. A birkózás U17-es országos bajnokságán is legyőzhetetlen volt Fotó: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola

Pálmai Eszter volt a legjobb a birkózás U17-es országos bajnokságán a 49 kilósok közt

A két szakágban összesen százhetvenhatan próbáltak szerencsét, a legtöbben komoly célokkal érkeztek Abonyba, hiszen a válogatottság szempontjából nagy jelentősége van, ki, hol végez az országos bajnokságon. A lányoknál a nyársapáti Báger testvérek dupláztak, de szintén két bajnoki címet szerzett a Csepel TC, míg egy-egy első helyezettje lett a Vasasnak, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola csapatának, az ESMTK-nak, a Dunakeszinek, a Ferencvárosnak, a Honvédnak és a Kiskunfélegyházának is. A csapatpontversenyt végül szoros csatában a Budapesti Honvéd nyerte meg, az U15-ös Eb-bronzérmes Bereczki Réka aranya mellett két bronzot, valamint két pontszerző helyezést is begyűjtöttek.

Pálmai Eszter, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyzője a 49 kilogrammosok közt lépett szőnyegre. Három győzelmet aratva magabiztosan lett országos bajnok az U17-es korosztályban, így megérdemelten állt a dobogó tetején. A fiúk szabadfogású versenyében Karabulut Erdem 55 kilóban lett hetedik. A fiatal birkózó korengedménnyel indult, kis szerencsével előrébb is végezhetett volna. A Kasi birkózó szakosztályában Takács László vezetőedző, valamint Horváth Tamás, Koleszár Gábor, Kajtán László, Bak Barnabás és Kovács Bence edzők készítik fel a sportolókat.

A fiúk mezőnyében az angyalföldi Vasas SC dominált, Pécsi Szebasztián, Karda Szilárd és Láng Vince révén három bajnoki címet is ünnepelhetett. A maradék nyolc aranyérmen nyolc klub, a Győri AC, az Orosházi BE, a Bócsa, a Jászberény, a Cegléd, a Csepel TC, a Csepeli BC és a házigazda Abony osztozott.

A 2025. évi U17-es női országos bajnokok:

40 kg: Báger Dorina (Nyársapát-KIMBA)

43 kg: Teleki Réka (Csepel TC-KIMBA)

46 kg: Sillei Janka (Vasas SC)

49 kg: Pálmai Eszter (KASI-KIMBA)

53 kg: Zsitovoz Mária (ESMTK-KIMBA)

57 kg: Balázs Zea (Dunakeszi-KIMBA)

61 kg: Báger Barbara (Nyársapát-KIMBA)

65 kg: Czeglédi Emese (FTC-KIMBA)

69 kg: Bereczki Réka (BHSE-KIMBA)

73 kg: Bárány-Almási Bianka (KBSE-KIMBA)

+ 73 kg: Győri Iringó (Csepel TC)