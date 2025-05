Egyenlíteni kell hétfőn este a Kaposvár Arénában

Az első találkozót a házigazda fehérváriak húzták be, így ők vezetnek a párharcban.

A feladat adott: hétfőn este mindenképpen hozni kell a hazai fellépést, ellenkező esetben hatalmas, már-már ledolgozhatatlannak tűnő előnybe kerülne a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn csapata. Az biztos, hogy nagyon nehéz ütközetre és kemény csatára számíthatunk, de ha mindenki odateszi magát és kiteszi a lelkét a pályán – vagy még annál többet is –, akkor igenis nyerhető. De ez nemcsak a második hazai mérkőzésre igaz, hanem az egész idei aranysorozatra is.

– Úgy érzem, van keresni valónk a párharcban; nagyon pozitív vagyok a hétfő esti kaposvári meccsel kapcsolatban – mondta még május első napján a székesfehérvári találkozó után Szlobodan Pakljacsics, a Fino Kaposvár szerb vezetőedzője.