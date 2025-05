Belekapaszkodna a Fino Kaposvár az utolsó szalmaszálba

Az egyik fél három győzelméig tartó aranypárharcban 2–0-ra vezet az idei Magyar Kupa-győztes házigazda MÁV Előre SC-Foxconn csapata, vagyis ha nyernek, akkor ők a bajnokok (is). A Fino Kaposvár együttesének szó szerint ez jelenti az utolsó szalmaszálat, amibe belekaszpaszkodhat.

Fordított már bajnoki döntőben a Fino Kaposvár 0–2-es hátrányból. Fotó: Muzslay Péter

A második kaposvári találkozót igazából nem a MÁV Előre SC nyerte meg, hanem mi veszítettük el. Ha tudunk tanulni a hibáinkból, akkor igenis lehet keresni valónk Fehérváron. Hazai környezetben szeretnének bajnokok lenni, vagyis a nyomás rajtuk lesz. Ezt kell kihasználni, na meg persze az első pillanattól egészen az utolsóig maximális koncentrációval és fegyelmezettséggel játszani.

Fordított már bajnoki döntőben a Fino Kaposvár 0–2-es hátrányból

Egyébként korábban három bajnoki döntőben is megtörtént, hogy a kaposváriak 0–2-ről tudtak fordítani. 2001-ben a Dunaferr SE, 2015-ben a Kecskeméti RC, majd két évvel később a Bp. Pénzügyőr SE húzta be a finálé első két meccsét, a legvégén azonban mégis mi ünnepelhettünk. Kívánjuk és nagyon szorítunk azért, hogy ez idén is így legyen.