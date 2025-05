A fehérváriaknál az előny

Bár a Fino Kaposvár csapata kezdett jobban, nem sok idő kellett ahhoz, hogy a házigazda Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn együttese átvegye a vezetést. Sőt, egyre jobban elléptek, így 15–8 arányú hazai vezetésnél a vendég kaposváriak mestere, a szerb Szlobodan Prak­l­­­­jacsics már a második idejét is kénytelen volt kikérni. A fehérváriak karmestere, Szabó Vilmos József csak az első játékrészben három ásszal kínálta meg a somogyiakat, emellett még öt blokkot is kiosztottak a hazaiak, így magabiztosan, 11 pont különbséggel nyerték az első felvonást.

Hiába Yang Pao-csi 11 pontja, hátrányban a Fino Kaposvár

Fotóillusztráció: Muzslay Péter

A második szettben is – amelynek a kezdetén Iván Bencét az orosz Stepan Novoselov váltotta – szinte végig a fehérváriak diktálták a tempót. A játékrész közepén aztán még rátettek egy lapáttal, így ezt a felvonást is biztosan húzták be.

A harmadik szettben aztán gyökeresen megváltozott a játék képe. Most az történt a pályán, amit a Fino szeretett volna. A kaposvári alakulat motorja továbbra is Hubicska Patrik volt, de a csereként érkezett Novoselov is elkezdte szorgalmasan gyártani a pontokat.

Nagy csatát hozott az utolsó felvonás

A negyedik, utolsó játékrész hozta a legnagyobb csatát. 11–10 arányú kaposvári vezetésnél a brazil liberó, Bruno Feliciano Jorge sérelmezett egy játékvezetői döntést, amiért sárga lapot kapott. Mivel megtapsolta a sporit, így aztán villant a piros színű kártya is, amely ajándékpontot jelentett az ellennek. A MÁV Előre SC 20–20-nál fogta be a kaposvári társulatot, s bár 23–23-nál még egyenlítettek a vendégek, mindjárt az első játszmalabdájukat győzelemre váltották a hazaiak.

A találkozó pontkirálya Hubicska Patrik volt, aki 16 pontot szorgoskodott össze. A fehérvári meccsen több mint kétszer annyit hibázott a Fino, mint a házigazdák; húsznál is több nyitást rontottak. Ezen a rossz mérlegen mindenképpen változtatni kell a folytatásban.

Az egyik fél három győzelméig tartó aranycsatában a házigazda Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn szerzett előnyt 109 percnyi küzdelem után. Folytatás május 5-én, hétfőn 18 órakor a Kaposvár Arénában.