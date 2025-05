Nagyot álmodtak a focicsapattal, már csak egy kevés hiányzik a sikerhez

Régi idők focija, visszasírják sokan szinte az egész országban. Bár Barcs-Somogytarnócán ez biztosan így is van, hiszen már hosszú évek óta nincs focicsapat, annak idején pedig rendszerint a Megye I.-ben játszottak. Csalos Ferenc neve szerepelt a nagyok között is, akit most követhetne az utánpótlás. Az első lépések megvannak, már csak egy kicsi hiányzik a sikerhez.

A somogytarnócai foci szebb éveket is megélt már

Forrás: magyarfutball.hu

Régi idők fociját sírják vissza Somogytarnócán

Annak idején Satelit FC Somogytarnóca néven mentek a helyiek, és olyan kiválóságok voltak köztük, mint Csalos Ferenc, aki később a Szarvasi Vasas Spartacus, a Honvéd Szabó Lajos SE és még a Siófoki Bányász csapatait is erősítette.

– Felnőtt csapat, utánpótlás és még ifi csapat is volt, igazi nyüzsgő foci élet volt a faluban. Mindenkinek hiányzik. Itt mindig volt foci, viszont most már hosszú évek óta nincs – mondta Oblián János, a Bolhói Ferenc Sport és Kulturális Egyesület elnöke.

Időszerű már, hogy valami történjen a kérdésben, legalább is a klub elnöke szerint. – 2023 áprilisában létrehoztuk egyesületünket, azzal a céllal, hogy egy kis pénzt szerezzünk arra, hogy újra lehessen igazi sport és kulturális élete a településnek. Vissza akartuk és akarjuk hozni a focit, illetve a helyi táncosaiknak is szeretnénk minél több anyagi támogatást biztosítani fellépéseikhez és működésükhöz egyaránt – mondta el az elnök.

Krisztián Ferenc volt még 2023-ban a körzet képviselője, aki maga is a futball szerelmese, és biztosította támogatásáról Jánost. El is kezdődött a munka, ki kellett találni milyen formában és módon lehetne újraéleszteni a fociéletet a faluban.

A szebb napokat megélt pályán éjjel nappal ment a foci

Forrás: magyarfutball.hu

Így jutottak arra, ha valamit is szeretnének elérni, akkor azt egyesületi formában tudják megtenni.

– Szinte nem volt kérdés, hogy mi lesz az egyesületünk neve. Bolhói Ferenc Somogytarnócán élt és futballozott, nem is akárhogyan. Így gondoltuk azt, ha nevet adunk egyesületünknek kizárólag az ő neve lehet majd. Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője akkor biztosított minket a támogatásáról, illetve Koós Csaba, volt barcsi polgármester is, s így sikerült 5 millió forintot nyerünk egy pályázaton keresztül – mondta el Oblián János.