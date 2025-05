Háromszor kerülték meg a Földet a futók

A nagy sikerre való tekintettel ebben az évben is megrendezték a Futókörök Napja elnevezésű szabadidősport rendezvényt, melyhez ezúttal a tervezett húsz helyett 21 helyszín csatlakozott. Ez is igazolja azt, hogy a Szabadidősportesemény-szervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) által rendezett országos megmozdulás a tavaszi versenynaptár egyik fontos eseményévé vált.

– Ebben az évben bevezettünk egy újdonságot, egy QR-kódos rendszert, ami megkönnyítette a regisztrációt, s ezáltal sokkal rövidebb volt a sor a nevezésnél – mondta Péter Attila, a SZEOSZ elnöke, aki hozzátette a céljuk, hogy minél több futókör épüljön Magyarországon és minél többen mozogjanak ezeken.

Könnyített regisztrációval várták a szervezők a futókat az idei Futókörök Napja kaposvári állomásán is

Fotó: Lang Róbert

Az előző évi kiírást Kaposvár nyerte, miután a Cseri parkban lévő futókörön összesen 10.508 kilométert tettek meg a somogyiak. Ezt az eredményt szerették volna felülírni a résztvevők és szervezők, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy ebben az évben is a somogyi megyeszékhely legyen a futás fővárosa.

– A legnagyobb partnerünk, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola nem egyszerre, hanem szakosztályonként érkezett, így folyamatosan rendelkezésre állt mind a háromszáz chip a futók számára, s folyamatosan tele volt a futópálya – tette hozzá Péter Attila. – Rajtuk kívül a Kaposvári Honvéd Sportegyesület, a Videoton és a Precognox is nagy létszámú csapattal érkezett, akárcsak a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóség, illetve olyan futóklubok is, mint a FUTaMÉRŐ, vagy a nagyatádi Triatád.

– Óriási köszönet jár mindenkinek, aki kortól és nemtől függetlenül eljött és futott – fogalmazott Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Ezernél is több ember mozdult meg, akik több ezer kilométert futottak, ez mindenképp dicséretes. Két fiatallal is beszéltem, egyikük sem futott négy kilométer alatt, pedig az általános iskola alsó tagozatába járnak. Kaposvár mindig is híres volt arról, hogy megmozdul, ha ilyen jellegű rendezvényről van szó.

Több futóklub, köztük a FUTaMÉRŐ sportolói is rótták a köröket a Cseri parkban

Fotó: lang Róbert

Az amatőr futókon kívül egyesületek, szervezetek, munkahelyek, sőt sportklubok is csatlakoztak a kaposvári Futókörök Napjához.

– A KASI klubfilozófiájában különleges helyet foglal el az együvé tartozás és a közösségépítés – fogalmazott Lomniczi Attila, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgató-helyettese. – Az előző évben kaptunk egy országos kitüntetést a közösségépítő munkánkért, ami ebben az évben sem állt le, ráadásul azzal, hogy részt vettünk ezen a rendezvényen a város sportját is segítjük. Ebben az évben megközelítőleg 350 sportolónk futott.