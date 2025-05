Talpra kell állni a szégyenteljes vereség után

Az E.ON férfi vízilabda OB I. hetedik helyéért kiírt, az egyik fél második győzelméig tartó párharc első mérkőzésén az akkor hazai medencében vízilabdázó Seqomics Szeged meglepően könnyed, kilencgólos sikert aratott a Kaposvári VK ellen. A Tisza-partiak így egy hatalmas lépést tettek a hetedik hely megszerzése felé, hiszen már csak egy sikerre vannak a hetedik helytől. A KVK azonban szeretne felállni a nagy pofon után a padlóról, s megmutatni ellenfelének, hogy az első meccs csak egy kisiklás volt.

A Kaposvári VK a saját szurkolói előtt vághat vissza a Szegednek

Fotó: Muzslay Péter

Az első találkozót követően Surányi László, a kaposváriak mestere igencsak lesújtóan nyilatkozott, ami nem is csoda, hiszen egy felsőházba jutó csapattól, amely a nagyokkal is többször felvette a versenyt az alapszakasz során a vezetőedző mellett a szurkolók is többet vártak. A javításra azonban már szerdán 19.30 órakor lehetőség nyílik, ráadásul a KVK hazai medencében, a saját szurkolói előtt mutathatja meg, hogy nem véletlen az, hogy ebben az évben is bejutott a felsőházi rájátszásba.

Kemény szavak a Kaposvári VK játékosától

– Szégyellem magam a vereség miatt, de remélem mindenki így van ezzel – mondta Dőry Farkas, a Kaposvári VK játékosa. – Egy vicc volt a szombati teljesítményünk, ha mindenkinek miden fontosabb, mint a vízilabda, akkor ne lepődjünk meg, hogy romba dől az, amit felépítettünk. Csalódott vagyok.