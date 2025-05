Nem tudott visszavágni a Kaposvár

Egy hatalmas pofon után várta a Seqomics Szeged elleni visszavágót a Kaposvári VK, amely az egyik fél második győzelmééig tartó párharc Tisza-parti felvonásán súlyos, kilencgólos vereséget szenvedett. A KVK játékosai azonban szerették volna megmutatni, hogy igazi sportemberek, s vissza tudnak vágni a szegedieknek. Ráadásul ünnep is volt a találkozó, hiszen Fülöp Bence a négyszázadik, míg Vörös Tamás Ottó a 75. OB I.-es meccsén ugrott medencébe. A találkozó első negyede kevés gólt, de nagy iramot, illetve teljesen kiegyenlített mecset hozott, így egyik fél sem tudott meglépni.

A hetedik helyért ugrottak vízbe a Kaposvári VK játékosai

Fotó: Muzslay Péter

A második negyed közepén Nagy Márton és Sánta Dániel találataival bár kettővel ellépett a Szeged, de ezekre gyorsan érkezett a jubiláló Fülöp Bence, illetve a meccs előtt igen éles hangvételű nyilatkozatot adó Dőry Farkas, s a Kaposvári VK újra feljött döntetlenre, azonban a játékrész végére magához ragadta az előnyt a vendég gárda. A fordulás követően egy csodás góllal egalizált a KVK, ugyanis a kapuban jó napot kifogó Kósik Soma nagyszerűen indította ifjabb Berta Józsefet, aki remekül lőtte a bal felsőbe. A folytatásban fej-fej mellett haladtak a felek, majd a harmadik etap ötödik percében Juhász-Szelei Norbert második találatával a meccs során először került előnybe a hazai együttes, majd a kaposvári nevelésű pólós újra betalált, de nem tudta sokáig őrizni kétgólos fórját a KVK. Az utolsó játékrészre is döntetlennel fordultak rá a csapatok, majd az utolsó percekben a vendégek átvették a vezetést, s már nem is adták ki a kezükből, így megszerezték a hetedik helyet, míg a Kaposvárnak, akárcsak az előző idény végén be kell érnie a nyolcadik pozícióval.

