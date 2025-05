Kiharcolta a feljutást az élvonalba az akadémia női csapata

A mérkőzés elején védekezésben és támadásban is akadozott a gépezet, így a 10. percben 6–3-nál Bakó Botond vezetőedzőnek időt kellett kérni. Nem ment úgy a folytatás, ahogy előzőleg elképzelték a Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosai.

Nagy volt az öröm a gyáli sportcsarnokban. Visszajutott az élvonalba a Nemzeti Kézilabda Akadémia női csapata Fotó: NEKA

Visszajutott az élvonalba a Nemzeti Kézilabda Akadémia női csapata

A különbség azonban újabb tíz perc elteltével sem változott (8–5), sőt a szünetben is a hazai csapatnál volt az előny (11–9) – számolt be a mérkőzésről a csapat hivatalos honlapja.

A szünet után felgyorsultak az események, 11–11-nél már egyenlő volt az állás, a 38. percben Szabó Aida értékesített hétméterese után pedig először vezettünk (13–14.). Ezt követően hosszú perceken át gólra gól volt a válasz, ám ekkor már rendre a Tempo futott az eredmény után (17–17). Alaxai Zoé ekkor már 7/7-nél járt, az akadémia csapata pedig egy 0–4-es szériával ellépett vendéglátójától (17–21). Az 51. percben Kriston Kíra találata után Nádasdi Máté kért időt, ekkor azonban már 18–24 állt az eredményjelzőn. A hajrában közelebb lépett a Tempo (22–26), de a vendégek előnyéből két gól megmaradt, így a lefújás pillanata egyben azt is jelentette, hogy visszajutottak az élvonalba (26–28).